Viele Blicke auf die Nati gerichtet: Bis zu 1,14 Millionen sahen das 4:1 über Bosnien-Herzegowina.

Die 2. Partie der Schweizer Nationalmannschaft an der WM 2026 vom Donnerstag, 18. Juni 2026, sorgte für grosses Interesse an der Liveübertragung auf SRF zwei: Bis zu 1,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten den 4:1-Sieg der Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina. Dies entspricht einem Marktanteil von 82,4 Prozent. Auf den SRF-Onlineplattformen erreichte die Partie rund 590’000 Livestream-Starts. Public Viewings sind in der Zahlenstatistik nicht berücksichtigt.

Im dritten Gruppenspiel trifft die Schweiz am Mittwoch, 24. Juni 2026, auf Bosnien und Herzegowina. Das Spiel ist ab 20:05 Uhr live auf SRF zwei und im Livestream zu sehen.

Quelle TV: Mediapulse TV Data (TV Analytics), Deutsche Schweiz, Personen 3+ inkl. Gäste, SRF zwei, 18.06.2026, Rt-T / MA-%, All TV Platforms, Overnight, vorläufige Daten

Quelle Online: Eigenplattformen SRF Online (Mapp Intelligence), 18.06.2026, Media Views, Livestreams FIFA WM 2026

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