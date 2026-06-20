Manuel Neuer hat Hugo Lloris im Spiel gegen die Elfenbeinküste als WM-Goalie mit den meisten Einsätzen abgelöst.

Legende: Gab gegen Curaçao sein Comeback im Nationaltor Manuel Neuer. Imago/Eibner

Manuel Neuer hat seiner beeindruckenden Karriere eine weitere Bestmarke hinzugefügt. Mit seinem 21. Spiel bei einer Weltmeisterschaft rückte der 40-Jährige am Samstag beim Duell der deutschen Nationalmannschaft mit der Elfenbeinküste zum alleinigen WM-Rekord-Goalie auf. Neuer löste den Franzosen Hugo Lloris ab, der 2018 Weltmeister wurde, aber nicht mehr für die «Équipe Tricolore» aktiv ist.

«Er gibt uns viel Ruhe, hat grosse Erfahrung – gerade die Jungen zehren davon», lobte Bundestrainer Julian Nagelsmann den Rekordmann vor dem Spiel bei MagentaTV. Auf Platz 3 der Torhüter-Liste folgen Sepp Maier, der Weltmeister von 1974, und der Brasilianer Claudio Taffarel, der den Titel 1994 gewann. Beide bestritten «nur» 18 Partien.

4 Spiele fehlen zum nächsten Rekord

Neuer ist der einzige Schlussmann im Top-Quartett, der auf Einsätze bei fünf Weltmeisterschaften kommt. Der älteste deutsche Nationalspieler und der älteste jemals bei einer WM eingesetzte DFB-Akteur ist Neuer schon. Auch stand niemand häufiger im deutschen Tor als er – jetzt 126 Mal. Kein deutscher Nationalspieler bestritt mehr Begegnungen bei grossen Turnieren (41 – 21 WM- und 20 EM-Spiele).

Um auch noch zum deutschen WM-Rekordspieler aufzusteigen, müsste Neuer mit der DFB-Elf mindestens den Viertelfinal erreichen. Nur Miroslav Klose (24 Einsätze) und Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (25) liegen noch vor ihm. Ein Rekord bleibt für Neuer aber wohl unerreichbar: Der älteste Weltmeister ist Dino Zoff, der Italiener war beim Finalsieg 1982 gegen die DFB-Elf 40 Jahre und 133 Tage alt – Neuer wird am 19. Juli 19 Tage jünger sein.