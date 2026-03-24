Legende: Das MetLife Stadium in New Jersey In diesem Stadion steigt der WM-Final 2026. IMAGO / Latin Sport Images

Die europäische Fan-Organisation Football Supporters Europe (FSE) hat bei der EU-Kommission eine formelle Beschwerde über die Fifa wegen «überhöhter Ticketpreise» für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada eingereicht.

«Die Fifa hält ein Monopol auf den Ticketverkauf und nutzt diese Macht, um den Fans Bedingungen aufzuerlegen, die in einem wettbewerbsorientierten Markt niemals akzeptabel wären», begründete die FSE ihren Schritt. Gemeinsam mit der Verbraucherorganisation Euroconsumers wirft sie der Fifa «undurchsichtige und unfaire Kaufbedingungen» vor.

Final für 4185 Dollar

Die Organisationen fordern, dass die Fifa auf ihre «dynamische Preisgestaltung» verzichtet und die Preise für die nächste Verkaufsphase im April einfriert.

«Die günstigsten Finaltickets beginnen bei 4185 Dollar – mehr als dem 7-fachen des Preises für den WM-Final 2022», prangerten die Beschwerdeführer an. Ursprünglich seien Tickets ab 21 Dollar zugesagt worden, tatsächlich hätten die günstigsten jedoch 60 Dollar gekostet. Zum Vergleich: Die günstigsten EM-Final-Tickets 2024 kosteten 100 Dollar.