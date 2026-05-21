Deutschland fährt mit Torhüter Manuel Neuer an die WM. Der Goalie gibt nach dem Rücktritt vor zwei Jahren das Comeback.

Legende: Kehrt in die deutsche Nationalmannschaft zurück Manuel Neuer. Imago/Sven Simon

Nach der EM vor zwei Jahren im eigenen Land hatte Torhüter Manuel Neuer seinen Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft gegeben. Nun kehrt der 40-Jährige in die DFB-Equipe zurück: Trainer Julian Nagelsmann hat Neuer für die bevorstehende WM in den USA, Kanada und Mexiko aufgeboten.

Der Weltmeister von 2014 wird bei Deutschland direkt wieder zum Stammgoalie aufsteigen. Das bestätigte Nagelsmann an der Medienkonferenz am Donnerstag: «Ich plane ihn als Nummer 1 ein.» Zur Rückkehr kam es nach intensiven Gesprächen im Trainerteam. Neuer gehöre zweifelsfrei zu den drei besten Torhütern des Landes.

Auch Youngster Karl dabei

Insgesamt fahren sieben Spieler von Bayern München an die WM. Darunter befindet sich auch Youngster Lennart Karl. Der 18-Jährige ist der jüngste Spieler im deutschen Kader.

Nicht dabei sind neben den verletzten Stammkräften Marc-André ter Stegen und Serge Gnabry auch grössere Namen wie Niclas Füllkrug oder Robert Andrich. Die beiden waren an der EM 2024 noch tragende Figuren der DFB-Elf gewesen.

Deutschlands WM-Kader Box aufklappen Box zuklappen Tor: Manuel Neuer (Bayern München), Oliver Baumann (Hoffenheim), Alexander Nübel (Stuttgart) Verteidigung: Waldemar Anton (Dortmund), Nathaniel Brown (Frankfurt), Pascal Gross (Brighton), Joshua Kimmich (Bayern München), David Raum (Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Dortmund), Jonathan Tah (Bayern München), Malick Thiaw (Newcastle) Mittelfeld: Nadiem Amiri (Mainz), Leon Goretzka (Bayern München), Lennart Karl (Bayern München), Jamie Leweling (Stuttgart), Jamal Musiala (Bayern München), Felix Nmecha (Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern München), Angelo Stiller (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool) Angriff: Maximilian Beier (Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Leroy Sané (Galatasaray), Deniz Undav (Stuttgart), Nick Woltemade (Newcastle)

FIFA WM 2026