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6. WM für den Superstar Portugal fährt mit Rekordmann Ronaldo an die WM

Superstar Cristiano Ronaldo führt das Aufgebot der Portugiesen für die Fussball-WM im Sommer an.

19.05.2026, 15:21

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Fussballspieler in weissem Trikot hebt beide Daumen hoch auf dem Spielfeld.
Legende: Bestreitet seine 6. WM Cristiano Ronaldo. AP Photo/Peter Morrison

Der 41-Jährige von Al-Nassr steht im 27-köpfigen Kader von Nationaltrainer Roberto Martinez für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) und geht damit in seine insgesamt sechste WM-Endrunde – Rekord. Auch Lionel Messi steht vor seiner sechsten Teilnahme, Titelverteidiger Argentinien hat seinen Kader aber noch nicht bekannt gegeben.

Zum Aufgebot der ambitionierten Portugiesen gehören unter anderem auch Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves und Goncalo Ramos vom Champions-League-Finalisten Paris Saint-Germain. Mittelfeldspieler Joao Palhinha, der von Bayern München an Tottenham Hotspur ausgeliehen ist, fehlt im Kader. Einen Spieler muss Martinez bis zum Start des Turniers noch streichen, der Spanier hat vier Torhüter nominiert.

Der Europameister von 2016 trifft in Gruppe K auf die DR Kongo, Neuling Usbekistan und Kolumbien.

Portugals WM-Kader

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Tor: Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting Lissabon), Ricardo Velho (Genclerbirligi)

Verteidigung: Ruben Dias (Manchester City), Joao Cancelo (Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Nélson Semedo (Fenerbahce), Matheus Nunes (Manchester City), Gonçalo Inácio (Sporting Lissabon), Renato Veiga (Villarreal), Tomas Araujo (Benfica)

Mittelfeld: Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City), Vitinha (PSG), Joao Neves (PSG), Ruben Neves (Al Hilal), Samu Costa (Mallorca) .

Angriff: Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Rafael Leao (AC Milan), Joao Felix (Al Nassr), Gonçalo Ramos (PSG), Pedro Neto (Chelsea), Francisco Conceiçao (Juventus), Goncalo Guedes (Real Sociedad), Francisco Trincao (Sporting Lissabon).

FIFA WM 2026

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