Legende: Lässt bei den Teams die Kasse klingeln Fifa-Präsident Gianni Infantino. Hector Vivas/FIFA/Getty Images

Die Fifa will im Rahmen der Fussball-WM 2026 eine Rekord-Summe von 727 Millionen US-Dollar ausschütten. Demnach soll der grösste Teil von 655 Millionen US-Dollar als Prämien an die teilnehmenden Teams des Turniers gehen, das im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko stattfindet. Das beschloss das Fifa-Council auf einer Sitzung in Doha am Mittwoch.

«Die Weltmeisterschaft 2026 wird auch in Bezug auf ihren finanziellen Beitrag für die globale Fussballgemeinschaft bahnbrechend sein», sagte Präsident Gianni Infantino. Laut Fifa beträgt die Steigerung des Beitrags im Vergleich zur WM 2022 in Katar 50 Prozent.

Mindestens 10,5 Millionen für jedes Team

Dem Sieger winkt ein Preisgeld in Höhe von 50 Millionen US-Dollar, der Zweite erhält 33 Millionen. An den Drittplatzierten gehen 29 Millionen, der Vierte darf sich über 27 Millionen freuen.

Die Startprämie beträgt 9 Millionen. Zusätzlich sollen die 48 Mannschaften 1,5 Millionen US-Dollar zur Abdeckung der Vorbereitungskosten erhalten. Damit sind jedem Team mindestens 10,5 Millionen US-Dollar sicher.