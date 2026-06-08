10 Spieler aus den Schweizer Ligen vertreten ihr Land an der Endrunde. Es sind auch Überraschungen dabei.

Neben Marvin Keller und Christian Fassnacht, die für die Schweiz an der WM teilnehmen, wurden 10 weitere Spieler aus den Schweizer Ligen für ihr Land nominiert. Es sind aber nicht nur Spieler aus der Super League – tatsächlich ist auch ein Spieler aus der Challenge League und sogar ein Akteur aus der Promotion League mit dabei. In der Gallery sehen Sie, wer alles am Turnier teilnimmt.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 10. Lawrence Ati Zigi (Torwart/St.Gallen/Ghana). Der frischgebackene Cupsieger reist mit Selbstvertrauen an die WM. Auf der Goalie-Position wurde bei Ghana immer wieder kräftig rotiert. Mit seinen unbestrittenen Qualitäten und spektakulären Paraden sollte er bei den «Black Stars» aber definitiv eine Rolle spielen. Bildquelle: KEYSTONE/Peter Klaunzer. 1 / 10 Legende: Lawrence Ati Zigi (Torwart/St.Gallen/Ghana) Der frischgebackene Cupsieger reist mit Selbstvertrauen an die WM. Auf der Goalie-Position wurde bei Ghana immer wieder kräftig rotiert. Mit seinen unbestrittenen Qualitäten und spektakulären Paraden sollte er bei den «Black Stars» aber definitiv eine Rolle spielen. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Bild 2 von 10. Jaouen Hadjam (Verteidiger/YB/Algerien). Der YB-Aussenverteidiger war lange verletzt, hat es aber rechtzeitig vor der WM zurück auf den Platz geschafft. Das brachte ihm ein Aufgebot von Trainer Vladimir Petkovic ein. Der 23-Jährige überzeugt auch mit seinem Offensivdrang. Bildquelle: AP Photo/Mosa'ab Elshamy. 2 / 10 Legende: Jaouen Hadjam (Verteidiger/YB/Algerien) Der YB-Aussenverteidiger war lange verletzt, hat es aber rechtzeitig vor der WM zurück auf den Platz geschafft. Das brachte ihm ein Aufgebot von Trainer Vladimir Petkovic ein. Der 23-Jährige überzeugt auch mit seinem Offensivdrang. AP Photo/Mosa'ab Elshamy

Bild 3 von 10. Yan Valery (Verteidiger/YB/Tunesien). Auch ein zweiter Aussenverteidiger der Berner fährt an die WM. Der 27-Jährige kam im Winter leihweise und wird YB im Sommer wieder verlassen. An der Endrunde in Nordamerika kann er Werbung in eigener Sache machen. Bildquelle: IMAGO/STEINSIEK.CH. 3 / 10 Legende: Yan Valery (Verteidiger/YB/Tunesien) Auch ein zweiter Aussenverteidiger der Berner fährt an die WM. Der 27-Jährige kam im Winter leihweise und wird YB im Sommer wieder verlassen. An der Endrunde in Nordamerika kann er Werbung in eigener Sache machen. IMAGO/STEINSIEK.CH

Bild 4 von 10. Armin Gigovic (Mittelfeldspieler/YB/Bosnien-Herzegowina). Seit einem Jahr spielt der 24-Jährige auf Schweizer Fussballplätzen, an der WM wird er nun gegen die Schweiz spielen. Bosnien-Herzegowina trifft in der Gruppenphase auf die Schweiz. Ein Stammplatz ist ihm jedoch nicht garantiert. Bildquelle: KEYSTONE/Peter Klaunzer. 4 / 10 Legende: Armin Gigovic (Mittelfeldspieler/YB/Bosnien-Herzegowina) Seit einem Jahr spielt der 24-Jährige auf Schweizer Fussballplätzen, an der WM wird er nun gegen die Schweiz spielen. Bosnien-Herzegowina trifft in der Gruppenphase auf die Schweiz. Ein Stammplatz ist ihm jedoch nicht garantiert. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Bild 5 von 10. Livano Comenencia (Verteidiger/FC Zürich/Curaçao). Auch der FC Zürich stellt einen WM-Fahrer. Das ist durchaus überraschend, hat sich Curaçao doch zum ersten Mal überhaupt für eine WM-Endrunde qualifiziert. Der 22-jährige Comenencia beackert als rechter Aussenverteidiger die Seite. Bildquelle: IMAGO/Focus Images. 5 / 10 Legende: Livano Comenencia (Verteidiger/FC Zürich/Curaçao) Auch der FC Zürich stellt einen WM-Fahrer. Das ist durchaus überraschend, hat sich Curaçao doch zum ersten Mal überhaupt für eine WM-Endrunde qualifiziert. Der 22-jährige Comenencia beackert als rechter Aussenverteidiger die Seite. IMAGO/Focus Images

Bild 6 von 10. Dylan Bronn (Verteidiger/Servette/Tunesien). Von Genf in die USA geht's für Bronn. Der 30-Jährige war in der tunesischen Innenverteidigung lange gesetzt, hatte aber auch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. In der Super League hat er seit Mitte Dezember kein Spiel mehr absolviert. Bildquelle: IMAGO/Shengolpixs. 6 / 10 Legende: Dylan Bronn (Verteidiger/Servette/Tunesien) Von Genf in die USA geht's für Bronn. Der 30-Jährige war in der tunesischen Innenverteidigung lange gesetzt, hatte aber auch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. In der Super League hat er seit Mitte Dezember kein Spiel mehr absolviert. IMAGO/Shengolpixs

Bild 7 von 10. Hadj Mahmoud (Mittelfeldspieler/Lugano/Tunesien). Mit dem variabel einsetzbaren Mittelfeldmann verdient noch ein dritter Tunesier sein Geld in der Schweiz. In der Nationalmannschaft konnte der 26-Jährige sein Können bei seinen bisherigen 8 Einsätzen vor allem von der Bank aus beweisen. Bildquelle: IMAGO/Sports Press Photo. 7 / 10 Legende: Hadj Mahmoud (Mittelfeldspieler/Lugano/Tunesien) Mit dem variabel einsetzbaren Mittelfeldmann verdient noch ein dritter Tunesier sein Geld in der Schweiz. In der Nationalmannschaft konnte der 26-Jährige sein Können bei seinen bisherigen 8 Einsätzen vor allem von der Bank aus beweisen. IMAGO/Sports Press Photo

Bild 8 von 10. Hannes Delcroix (Verteidiger/Lugano/Haiti). 2020 hatte der Innenverteidiger noch ein Freundschaftsspiel für Belgien (gegen die Schweiz) bestritten. Seit 2025 spielt er aber nun für Haiti und ist seit seinem Debüt auch gesetzt. Jetzt darf der 27-Jährige an die Weltmeisterschaft. Bildquelle: KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay. 8 / 10 Legende: Hannes Delcroix (Verteidiger/Lugano/Haiti) 2020 hatte der Innenverteidiger noch ein Freundschaftsspiel für Belgien (gegen die Schweiz) bestritten. Seit 2025 spielt er aber nun für Haiti und ist seit seinem Debüt auch gesetzt. Jetzt darf der 27-Jährige an die Weltmeisterschaft. KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay

Bild 9 von 10. Melvin Mastil (Torwart/Stade Nyonnais/Algerien). Mit starken Leistungen in der Challenge League hat sich der Lausanne-Leihspieler einen Traum erfüllt und ein WM-Aufgebot erhalten. Der 26-Jährige wird sich wohl mit der Rolle des Ersatztorhüters anfreunden müssen – dennoch kommt bereits die Teilnahme für den einfachen Nationalspieler unerwartet. Bildquelle: KEYSTONE/Cyril Zingaro. 9 / 10 Legende: Melvin Mastil (Torwart/Stade Nyonnais/Algerien) Mit starken Leistungen in der Challenge League hat sich der Lausanne-Leihspieler einen Traum erfüllt und ein WM-Aufgebot erhalten. Der 26-Jährige wird sich wohl mit der Rolle des Ersatztorhüters anfreunden müssen – dennoch kommt bereits die Teilnahme für den einfachen Nationalspieler unerwartet. KEYSTONE/Cyril Zingaro

Bild 10 von 10. Keeto Thermoncy (Verteidiger/YB U21/Haiti). Sogar aus der Promotion League kann man es an die WM schaffen! Der 20-jährige Freiburger spielt für die U21 der Young Boys – und für Haiti. Eine Länderspiel-Minute hat er schon absolviert, vielleicht kommen ausgerechnet an der WM weitere dazu. Bildquelle: IMAGO/ZUMA Press Wire. 10 / 10 Legende: Keeto Thermoncy (Verteidiger/YB U21/Haiti) Sogar aus der Promotion League kann man es an die WM schaffen! Der 20-jährige Freiburger spielt für die U21 der Young Boys – und für Haiti. Eine Länderspiel-Minute hat er schon absolviert, vielleicht kommen ausgerechnet an der WM weitere dazu. IMAGO/ZUMA Press Wire Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

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