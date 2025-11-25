 Zum Inhalt springen

Auslosung am 5. Dezember Schweiz bei der WM-Auslosung im Topf 2

Am 5. Dezember werden in Washington D.C. die WM-Gruppen ausgelost. Die Schweiz ist wie erwartet im Topf 2.

25.11.2025, 19:00

Fussballmannschaft feiert auf dem Spielfeld bei Nacht.
Legende: Blickt am 5. Dezember gespannt in Richtung USA Die Schweizer Nati. Keystone / Salvatore di Nolfi

Die Fifa hat am Dienstag das Verfahren für die Auslosung der Weltmeisterschaft 2026 bestätigt. Am 5. Dezember werden in Washington D.C. die 12 Vierergruppen für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko ausgelost.

Fix sind nun auch die Lostöpfe, die anhand der aktuellen Fifa-Weltrangliste bestimmt wurden. Die Schweiz (Nr. 17) steht dabei wie zu erwarten im zweiten Lostopf. Duelle in der Gruppenphase mit Nachbar Österreich oder auch Kroatien und Marokko sind damit ausgeschlossen.

Grundsätzlich wird jeder Gruppe nur ein Team derselben Konföderation zugelost. Ausgenommen davon ist die Uefa, die mit 16 Teams vertreten ist. Das bedeutet, dass jeder Gruppe mindestens ein und maximal zwei europäische Teams zugelost werden.

Lostöpfe der WM-Auslosung 2026

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4
Kanada (Gastgeber) Kroatien Norwegen Jordanien
Mexiko (Gastgeber) Marokko Panama Kap Verde
USA (Gastgeber) Kolumbien Ägypten Ghana
Spanien Uruguay Algerien Curaçao
Argentinien Schweiz Schottland Haiti
Frankreich Japan Paraguay Neuseeland
England Senegal Tunesien Uefa-Playoff
Brasilien Iran Elfenbeinküste Uefa-Playoff
Portugal Südkorea Usbekistan Uefa-Playoff
Niederlande Ecuador Katar Uefa-Playoff
Belgien Österreich Saudi-Arabien Fifa-Playoff
Deutschland Australien Südafrika Fifa-Playoff

