Fussball-Fans können sich ab nächster Woche um Tickets für die WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA bewerben.

Legende: Objekt der Begierde Nächstes Jahr wird wieder um den WM-Pokal gespielt. Keystone/Til Bürgy

Zum Beginn der regulären Verkaufsphase am 10. September werden Eintrittskarten bei der Endrunde vom 11. Juni bis 19. Juli ab 60 Dollar (48,20 Franken) für Vorrundenspiele angeboten, wie die Fifa mitteilte.

In der ersten Phase können sich Interessierte bis zum 19. September für einen Ticketerwerb registrieren. Voraussetzung dafür ist allerdings der Besitz einer Visa-Karte. Der Zahlkartenanbieter, ein Sponsor des Weltverbands, hat sich dafür die Exklusivrechte gesichert. Mit anderen Zahlungsmitteln soll der Ticketkauf erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich sein.

Über 5000 Franken für teuerstes Ticket

Wer im zufälligen Auswahlverfahren Glück hat, wird ab dem 29. September per Mail über ein Datum und ein Zeitfenster informiert, in dem Tickets für alle 104 WM-Spiele erworben werden können. Die teuerste Eintrittskarte für den Final kostet 6730 Dollar (5408 Franken).

Die Gruppenauslosung findet am 5. Dezember in Washington statt. An der WM nehmen erstmals 48 Nationen teil. Das Eröffnungsspiel ist für den 11. Juni in Mexiko City angesetzt.