Im Sechzehntelfinal wurde Luis Diaz zum Spieler des Spiels gewählt. Ganz zufrieden war er mit seiner Performance jedoch nicht.

Legende: Eine seiner Qualitäten Gekonnte Ballannahme von Luis Diaz. IMAGO / Icon Sportswire

Luis Diaz präsentierte nach dem hochverdienten Achtelfinal-Einzug mit breitem Grinsen und Siegerfaust die Trophäe als Spieler des Spiels, doch gänzlich glücklich war der Bayern-Star nicht. «Es wäre noch besser gewesen, wenn ich ein Tor geschossen hätte. Das wollte ich unbedingt», haderte der Kolumbianer. Beim 1:0 gegen Ghana vergab der 29-Jährige eine Reihe guter Gelegenheiten, dazu zählte sein Treffer in der 56. Minute wegen Abseits nicht.

Seit dem perfekten Start mit Tor und Vorlage im ersten Turnierspiel gegen Usbekistan (3:1) ging Diaz etwas die Effektivität verloren. «Er lebt von Toren, das ist ganz normal», sagte Trainer Nestor Lorenzo: «Irgendwann wird sich ihm das Tor öffnen, das ist klar – und dann wird er nicht mehr zu stoppen sein.» Doch bislang kann die Mannschaft die Flaute des Superstars als Einheit hervorragend auffangen. In vier Spielen gab es erst einen Gegentreffer, gegen Ghana liessen die Kolumbianer keinen einzigen Schuss aufs Tor zu.

«Auf dem Boden bleiben»

«Wir kriegen immer mehr Vertrauen mit dem Team», so Diaz: «Der wahre Star ist das gesamte Team. Wir bleiben mit den Füssen auf dem Boden und müssen weiter Fussball spielen. Wir werden für die nächste Etappe arbeiten.»

Die nächste Etappe ist der Achtelfinal gegen die Schweiz. Auch wenn Diaz das Team herausstreicht – der Offensivspieler ist der bekannteste Name im kolumbianischen Team. Einer, der den Unterschied ausmachen kann. Und einer, der schon viel erlebt hat.

Unterernährt in der 2. Liga

Aus sportlicher Sicht geht es für den 29-Jährigen seit Jahren nur bergauf. 2019 der Wechsel nach Europa zu Porto. 2022 ging es zu Liverpool, nach drei erfolgreichen Jahren erfolgte der Transfer zu Bayern München. Dort zeigte er mit 15 Toren und 17 Assists eine überragende Bundesliga-Saison.

Neben dem Platz hatte Diaz jedoch nicht immer eine einfache Zeit. Aufgewachsen ist er in der kolumbianischen Kleinstadt Barrancas nahe der venezolanischen Grenze in ärmsten Verhältnissen. Als er mit 20 Jahren in der zweiten kolumbianischen Liga spielte, erhielt er aufgrund seiner Unterernährung einen Essensplan, damit er 10 Kilo zunahm.

Eltern entführt

2023 machte Diaz zudem eine schwierige Zeit durch, als seine Eltern entführt wurden. 12 Tage lang war sein Vater von einer Guerilla-Gruppe festgehalten worden, bis er schliesslich befreit werden konnte.

Legende: Vater und Sohn Luis Diaz mit seinem Vater nach der Entführung 2023. Keystone/Colombia Football Federation/AP

All diese Schwierigkeiten hinderten Diaz nicht daran, auf dem Platz zu performen. Der Flügelspieler ist zu einem der besten Spieler der Welt geworden. Die Nati-Defensive ist auf jeden Fall gefordert.

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