Sie arbeiten im Hintergrund, stehen kaum im Rampenlicht und sind für die Schweizer Nati-Spieler dennoch von zentraler Bedeutung: die Physiotherapeuten. Insgesamt sind fünf Spezialisten an der WM in den USA, Kanada und Mexiko im Einsatz und kümmern sich um das Wohl der Akteure.

Die Spieler sollen bei uns die Möglichkeit haben, über alles sprechen zu können – nicht nur über Fussball.

Dabei geht es nicht nur um die körperliche, sondern auch um die mentale Entlastung. «Die Spieler sollen bei uns die Möglichkeit haben, über alles sprechen zu können – nicht nur über Fussball», sagt Jonas Spiess. «Sie wissen, dass alles, was sie mit uns besprechen, im Rahmen der Physiotherapie bleibt.»

Quasi eine ganze Praxis in die USA eingeflogen

Der Hauptfokus liegt jedoch auf der körperlichen Gesundheit. Regeneration und Prävention stehen klar im Vordergrund. Dafür hat der Verband praktisch eine komplette Praxis nach San Diego verlegt. «Wir haben eine eigene Kältekammer dabei, eine Druckkammer, Infrarotgeräte und viele weitere Hilfsmittel, damit sich die Spieler optimal regenerieren können», erklärt Spiess.

Auch an den Spieltagen sind Spiess und seine vier Kollegen im Dauereinsatz – wobei jeder eine genau definierte Aufgabe hat. «Wir arbeiten mit Nummern. ‹Physio 1› ist zum Beispiel für das Spielfeld zuständig. In der Pause sind wir dann alle für die Spieler da», so der Berner.

Die Blockaden neben dem Feld werden also von Spiess & Co. gelöst. Für diejenigen auf dem Feld sind die Spieler aber selbst verantwortlich.

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