Der Niederländer Fred Rutten nimmt als Trainer von Curaçao den Hut. Kehrt nun dessen Landsmann Dick Advocaat zurück?

Legende: Stand zuletzt nicht nur im Regen, sondern auch in Kritik Ex-Curaçao-Coach Fred Rutten. Imago/AAP

Kurz vor dem WM-Startschuss ist es bei Curaçao zu einem Trainerwechsel gekommen. Fred Rutten trat mit sofortiger Wirkung als Coach des Karibik-Staats, der erstmals an einer WM teilnimmt, zurück. Dies soll eine Reaktion auf Proteste von Spielern und Sponsoren sein, die sich wohl Ruttens Vorgänger Dick Advocaat zurückgewünscht hatten.

«Es darf kein Klima entstehen, das gesunde professionelle Beziehungen innerhalb der Mannschaft und des Trainerteams untergräbt», sagte Rutten laut einer Verbandsmitteilung. Der 63-Jährige hatte Curaçao, das an der WM auf Deutschland, die Elfenbeinküste und Ecuador trifft, nur im März gegen China (0:2) und Australien (1:5) gecoacht und war sogleich in die Kritik geraten.

Einige Spieler sollen daraufhin mit dem Wunsch auf Verbandspräsident Gilbert Martina zugekommen sein, den Niederländer gleich wieder durch Landsmann Advocaat zu ersetzen. Advocaat hatte Curaçao im Vorjahr erstmals zu einer WM geführt. Im Februar war er jedoch zurückgetreten, um sich um seine schwer erkrankte Tochter zu kümmern.

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