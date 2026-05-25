Luis de la Fuente setzt an der WM auf bewährte Kräfte. Mit dem Europameister muss man auch in Nordamerika rechnen.

Legende: Führt eine starke Barcelona-Fraktion in Spaniens Kader an Lamine Yamal. Imago/NurPhoto

Spanien hat am Pfingstmontag sein Kader für die bevorstehende WM in den USA, Kanada und Mexiko präsentiert. Trainer Luis de la Fuente ging bei der Selektion keine grossen Risiken ein. Das Kader ähnelt jenem von der EURO 2024, als die Iberer den Titel holten.

Anders als noch vor zwei Jahren findet sich heuer jedoch kein einziger Spieler von Real Madrid in Spaniens Aufgebot. Überhaupt reist «La Roja» zum ersten Mal ohne Akteure der «Königlichen» an eine Weltmeisterschaft. De la Fuente verzichtete auf die Verteidiger Dani Carvajal und Dean Huijsen. Von Meister Barcelona wurden derweil acht Spieler selektioniert.

Verletzte Flügelzange

Zu Beginn des Turniers könnte der 64-Jährige jedoch auf wichtige Spieler verzichten müssen. Die kongenialen Flügelstürmer Lamine Yamal und Nico Williams kurieren aktuell noch Oberschenkelverletzungen aus. Ihr Einsatz in den ersten beiden Gruppenspielen gegen Curaçao und Saudi-Arabien ist noch fraglich. Auch Mikel Merino und Rodri waren jüngst noch verletzt.

Spaniens WM-Kader Box aufklappen Box zuklappen Tor: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barcelona) Verteidigung: Pau Cubarsi (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea), Eric Garcia (Barcelona), Alejandro Grimaldo (Leverkusen), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Pedro Porro (Tottenham), Marc Pubill (Atletico Madrid) Mittelfeld: Alex Baena (Atletico Madrid), Gavi (Barcelona), Mikel Merino (Arsenal), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Dani Olmo (Barcelona), Pedri (Barcelona), Rodri (Manchester City), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Martin Zubimendi (Arsenal) Angriff: Borja Iglesias (Celta Vigo), Victor Munoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferran Torres (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Lamine Yamal (Barcelona)

FIFA WM 2026