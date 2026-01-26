Aufgrund von Sicherheitsbedenken rät der frühere Fifa-Präsident Sepp Blatter den Fans von einer Reise in die USA ab.

Legende: Wird die WM aus der Ferne verfolgen Sepp Blatter. KEYSTONE/Urs Flueeler

«Für die Fans gibt es nur einen Ratschlag: Bleibt den USA fern», schrieb der Sepp Blatter am Montag bei X. Er gebe dem Antikorruptionsexperten Mark Pieth, der von 2011 bis 2013 Vorsitzender einer Kommission für Verbandsführung bei der Fifa war, «Recht, diese Weltmeisterschaft in Frage zu stellen».

Pieth hatte sich jüngst ähnlich in einem Interview mit dem Tagesanzeiger geäussert. «Ihr seht es am Fernseher sowieso besser», sagte der 72-Jährige nach seinem Appell, die USA im Sommer zu meiden: «Bei der Einreise müssen Fans damit rechnen, dass sie, wenn sie den Beamten nicht gefallen, direkt in den nächsten Flieger nach Hause geschickt werden. Wenn sie Glück haben.»

Blatter war 2015 nach einer Reihe von Skandalen als Fifa-Chef zurückgetreten. Seinen Nachfolger Gianni Infantino kritisierte er in den vergangenen Jahren immer wieder scharf.