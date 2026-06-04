Bei den 5 WM-Partien im Aztekenstadion profitieren 14'000 Fans von einem 60 Jahre alten Vertrag und zahlen dabei nichts.

Das altehrwürdige Aztekenstadion, das am 11. Juni bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko bereits zum 3. Mal Schauplatz des Eröffnungsspiels wird, wurde im Vorfeld der WM 1970 in Mexiko gebaut. Als im Jahr 1966 bei dem Betreiber kurzerhand das Geld knapp wurde, verkauften sie rund 6000 Logenplätze und 8000 weitere Sitzplätze an Privatpersonen. Diese erhielten im Gegenzug Gratis-Eintritt im Stadion für die nächsten 99 Jahre.

Somit konnte die Fifa für die WM-Spiele in Mexiko City nur die restlichen 76'000 Plätze in der 90'000 Fans fassenden Arena verkaufen.

Wie sich die Fifa dagegen zu wehren versuchte und wieviel die Stadionbetreiber der Fifa nun schulden, erfahren Sie im Audio-Beitrag oben.

Fifa WM 2026