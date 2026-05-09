Erstmals in der Geschichte der Fussball-Weltmeisterschaften wird eine Endrunde in diesem Sommer mit gleich drei Eröffnungsfeiern beginnen.

Das gab's noch nie: Drei Eröffnungsfeiern an zwei Tagen

Legende: Das WM-Stadion in Los Angeles ist einer der drei Austragungsorte für die Eröffnungsfeiern. IMAGO / Newscom World

Am 11. und 12. Juni steigen die Eröffnungspartys für die WM jeweils vor den Auftaktspielen der Gastgeber USA, Kanada und Mexiko.

Die erste WM mit 48 Nationen beginnt am 11. Juni in Mexiko-Stadt mit dem Duell zwischen Mexiko und Südafrika. Im Aztekenstadion werden 90 Minuten vor dem Anpfiff unter anderem der kolumbianische Reggaeton-Star J Balvin und die spanisch-mexikanische Sängerin Belinda auftreten.

Katy Perry in Los Angeles

Kanada erhält die eigene Zeremonie am 12. Juni in Toronto vor dem Spiel des Co-Gastgebers gegen Bosnien-Herzegowina. Dort stehen unter anderem Nora Fatehi und Michael Bublé für ihre Landsleute auf der Bühne.

Später am selben Tag spielen die USA in Los Angeles gegen Paraguay. Popstar Katy Perry gehört ebenso zum Programm wie der Rapper Future und die brasilianische Sängerin Anitta. «Die Auswahl der Künstler soll zeigen, welch kulturelle Vielfalt in den USA existiert und wie facettenreich die vielen Einwanderergruppen sind», wird Fifa-Präsident Gianni Infantino zitiert.