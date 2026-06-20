Luca Jaquez hat eine schwierige Saison hinter sich: Ein Nasenbeinbruch im September, Adduktorenbeschwerden im November und eine Muskelverletzung im Dezember warfen ihn immer wieder zurück. Bis Ende Jahr kam er für den VfB Stuttgart lediglich auf fünf Einsätze.

Der 23-Jährige kämpfte sich jedoch rechtzeitig zum Saisonhöhepunkt zurück. Im Bundesliga-Endspurt stand er bei den Schwaben wieder regelmässig auf dem Platz – und empfahl sich so für die WM. Nati-Trainer Murat Yakin belohnte ihn schliesslich mit der Nomination.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Sie können das abschliessende Gruppenspiel der Schweiz in Vancouver gegen Kanada live auf SRF zwei und in der Sport App mitverfolgen. Die Vorberichterstattung beginnt um 20:05 Uhr, Anpiff der Partie ist um 21 Uhr.

An der WM muss er (vorerst) mit der Rolle als Ersatzspieler vorliebnehmen. Im Auftaktspiel gegen Katar blieb er ohne Einsatz, beim 4:1-Sieg im zweiten Gruppenspiel gegen Bosnien-Herzegowina wurde er erst in den Schlussminuten für Silvan Widmer eingewechselt. Sein WM-Debüt sorgte auch abseits des Platzes für besondere Aufmerksamkeit: Der Sohn einer Schweizer Mutter und eines dominikanischen Vaters wurde dafür sogar in der Dominikanischen Republik gefeiert.

«Die Einwechslung war ein sehr schöner Moment für mich, den ich auch am freien Tag danach mit der Familie geniessen konnte», sagte Jaquez im SRF-Interview. «Und ich habe auch viel Support aus der Dominikanischen Republik bekommen – das ist ein sehr schönes Gefühl und dafür bin ich dankbar.»

Von Akanji und Co. profitieren

Dass die Konkurrenz auf seiner Position mit Teamkollegen wie Manuel Akanji gross ist, weiss er. «Wir haben viele Spieler, die sehr viel Erfahrung mitbringen. Es hilft mir persönlich extrem, dass ich täglich mit solchen Spielern trainieren und bei ihnen Tipps abholen kann. Für mich ist es nur ein Vorteil, wenn wir solche Akteure in den eigenen Reihen haben.»

Am Mittwoch gegen Kanada wird Jaquez aller Voraussicht nach zunächst erneut auf der Ersatzbank Platz nehmen. Wie schon gegen Bosnien-Herzegowina wird er jedoch bereit sein, jederzeit einzugreifen, wenn ihn der Trainer braucht. Für Jaquez ist klar: «Wir wollen auch gegen Kanada gewinnen und den Gruppensieg holen.»

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