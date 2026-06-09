Bild 2 von 10. Ayyoub Bouaddi (18/Marokko/Lille). Der Eindruck täuscht: Bouaddi geht bei der WM 2026 nicht für «Les Bleus» an den Start, sondern für Marokko. Und das, obwohl er sämtliche U-Teams bei Frankreich durchlief und erst Ende Mai 2026 sein Debüt für Marokko gab. Bouaddi ist Leistungsträger bei Lille und könnte nach der WM zu einem internationalen Top-Klub wechseln.

Bildquelle: Federico Pestellini/Eurasia Sport Images/Getty Images.

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