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Bild 1 von 10. Kerim Alajbegovic (18/Bosnien-Herzegowina/Salzburg). Über die Fussballschulen von Köln und Leverkusen zog der grossgewachsene Flügelspieler vor einem Jahr nach Österreich. In einer schwachen RB-Salzburg-Saison war Alajbegovic, der in der Europa League 2 Mal gegen Basel traf, noch einer der Besten. Zahlreiche Top-Klubs haben ihn auf dem Wunschzettel. Bildquelle: Bill Barrett/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images.
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Bild 2 von 10. Ayyoub Bouaddi (18/Marokko/Lille). Der Eindruck täuscht: Bouaddi geht bei der WM 2026 nicht für «Les Bleus» an den Start, sondern für Marokko. Und das, obwohl er sämtliche U-Teams bei Frankreich durchlief und erst Ende Mai 2026 sein Debüt für Marokko gab. Bouaddi ist Leistungsträger bei Lille und könnte nach der WM zu einem internationalen Top-Klub wechseln. Bildquelle: Federico Pestellini/Eurasia Sport Images/Getty Images.
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Bild 3 von 10. Matias Fernandez-Pardo (21/Belgien/Lille). Bei den «Roten Teufeln» wird der auf den Flügeln wie im Sturmzentrum einsetzbare Lille-Angreifer wohl noch nicht die erste Geige spielen. Der fast 1,90 m grosse, aber dennoch pfeilschnelle Fernandez-Pardo hat seine beste Saison hinter sich (8 Tore/5 Vorlagen in der Ligue 1). Sein Vater ist Spanier, seine Mutter Italienerin. Bildquelle: Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images.
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Bild 4 von 10. Johan Manzambi (20/Schweiz/Freiburg). Sein Stern ging in der Saison 2025/26 so richtig auf. Bei Freiburg war der vielseitig einsetzbare Mittelfeldspieler sowohl in der Bundesliga als auch in der Europa League ein Eckpfeiler. Manzambi verpasste fast keine Partie und zeigte Skorerqualitäten. Nach der WM dürfte die Reise des jungen Genfers zu einem internationalen Top-Klub gehen. Bildquelle: Marco Steinbrenner/DeFodi Images/Getty Images.
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Bild 5 von 10. Gilberto Mora (17/Mexiko/Club Tijuana). Der mexikanische Spielmacher ist der jüngste Spieler der WM. Sein Debüt für «El Tri» liegt sogar schon ein Jahr zurück. Mittlerweile hat Mora, der noch bei seinem Heimatklub unter Vertrag steht, 8 Länderspiele auf dem Buckel. Auf seinen ersten Treffer wartet er noch. Für Tijuana hingegen konnte Mora 2025/26 6 Tore in 20 Partien erzielen. Bildquelle: Manuel Velasquez/Getty Images.
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Bild 6 von 10. Assan Ouédraogo (20/Deutschland/RB Leipzig). Weil sich Deutschlands Wunderkind Lennart Karl von Bayern München verletzte, wurde Leipzigs Ouédraogo nachnominiert. Wohl dem, der solche Alternativen hat. Schon in Sachen Körpergrösse unterscheidet er sich von Karl – 1,91-m-Mann Ouédraogo ist 23 cm grösser. Noch mehr als Karl ist Ouédraogo eher im Zentrum als auf den Flügeln anzusiedeln. Bildquelle: Marvin Ibo Guengoer – GES Sportfoto/Getty Images.
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Bild 7 von 10. Nico Paz (21/Argentinien/Como). Sinnbildlich für eine hervorragende Saison von Como (4. in der Serie A) steht der argentinische Mittelfeld-Regisseur (12 Treffer/7 Assists). Diverse Klubs hätten Paz, der seinen Marktwert auf über 70 Millionen Franken gesteigert hat, gerne. Der Haken? Real Madrid, wo Paz ausgebildet wurde, hält die Rechte am Shootingstar. Bildquelle: Imago/Photogamma.
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Bild 8 von 10. Rayan (19/Brasilien/Bournemouth). Der Flügelangreifer steht in Brasiliens Kader etwas im Schatten von Real Madrids Endrick (zuletzt an Lyon ausgeliehen). In Sachen Talent steht Rayan dem Sturmjuwel jedoch in nichts nach. Ende Januar wagte er den Schritt von Brasilien in die Premier League – und schlug voll ein. Ende Mai bei seinem erst 2. Länderspiel traf Rayan bereits. Bildquelle: Wagner Meier/Getty Images.
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Bild 9 von 10. Bazoumana Touré (20/Elfenbeinküste/Hoffenheim). Der offensive Flügelsprinter dürfte einer der schnellsten Spieler der WM sein. Fast 36 km/h erreichte Touré in seiner Premierensaison in der Bundesliga bei Hoffenheim. Auch hervorzuheben: Seine 12 Torvorlagen für die TSG. Zahlreiche Klubs aus der Premier League sind hinter ihm her. Bildquelle: Craig Foy/SNS Group/Getty Images.
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Bild 10 von 10. Luka Vuskovic (19/Kroatien/Hamburger SV). Bei Bundesliga-Aufsteiger Hamburg wurde der junge Innenverteidiger nach seinem Leihwechsel von Tottenham Ende August 2025 innert Kürze Abwehrchef. Mit seinen 6 Saisontoren war er sogar zweitbester HSV-Torschütze. Bei Kroatien ist der stark umworbene Vuskovic fest eingeplant. Bildquelle: Imago/Icon Sportswire.
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