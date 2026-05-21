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Bild 1 von 16. Mexiko-City-Stadion. Das 1966 eröffnete Azteken-Stadion wurde für die WM 2026 renoviert und fasst neu 83'000 Fans. Im Rund, das während des Turniers offiziell in Mexiko-City-Stadion umbenannt wurde, werden drei Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinal und ein Achtelfinal ausgetragen. Es ist das erste Stadion überhaupt, das zum dritten Mal Austragungsort an einer WM ist. Bildquelle: Reuters/Luis Cortes.
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Bild 2 von 16. Guadalajara-Stadion. Mit seiner eigenartigen Fassade ist das Stadion unweigerlich ein Blickfang. Vier Gruppenspiele werden in Guadalajara ausgetragen. Das Stadion bietet 48'000 Fans Platz. Bildquelle: Reuters/Action Images.
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Bild 3 von 16. Monterrey-Stadion. 53'000 Plätze hat das Stadion in Guadelupe, einem Vorort der Millionenstadt Monterrey, zu bieten. Neben drei Gruppenspielen findet am Fuss des «Cerro de la Silla» – dem «Sattelberg» – auch ein Sechzehntelfinal statt. Bildquelle: Reuters/Daniel Becerril.
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Bild 4 von 16. Toronto-Stadion. Das Stadion in der bevölkerungsreichsten Stadt Kanadas wurde für die WM umgebaut und hat temporär ein Fassungsvermögen von 45'000 Plätzen. In Toronto werden fünf Gruppenspiele und ein Sechzehntelfinal stattfinden. Bildquelle: Imago/Sports Press Photo.
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Bild 5 von 16. BC Place, Vancouver. Am Ufer der «False Creek»-Bucht wird das architektonische Meisterwerk an der WM Schauplatz von fünf Gruppenspielen, einem Sechzehntel- und einem Achtelfinal sein. Auch die Schweiz wird hier spielen: Am 24. Juni bestreitet sie in Vancouver vor 54'000 Fans gegen Kanada ihr letztes Gruppenspiel. Bildquelle: Keystone/Salvatore di Nolfi.
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Bild 6 von 16. Atlanta-Stadion. Das NFL-Team Atlanta Falcons sowie die MLS-Equipe Atlanta United nennen das erst 2017 eröffnete Stadion ihr Zuhause. Es wird an der WM 75'000 Zuschauenden Platz bieten. Neben fünf Gruppenspielen werden im US-Bundesstaat Georgia auch ein Sechzehntel-, ein Achtel- und ein Halbfinal absolviert. Bildquelle: Reuters/Megan Varner.
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Bild 7 von 16. Boston-Stadion. Knapp 40 Kilometer südwestlich der Grossstadt Boston werden in Foxborough fünf Gruppenspiele, ein Sechzehntel- und ein Viertelfinal stattfinden. Das Boston-Stadion, wo üblicherweise der NFL-Rekordchampion New England Patriots spielt, fasst 65'000 Fans. Bildquelle: Reuters/Edward Finan.
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Bild 8 von 16. Dallas-Stadion. Mit 94'000 Plätzen ist das gut 30 km westlich von Dallas gelegene Stadion das grösste an der WM. Dementsprechend werden in der Heimstätte der Dallas Cowboys auch die meisten Partien bestritten: fünf Gruppenspiele, zwei Sechzehntelfinals, ein Achtelfinal und ein Halbfinal. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Matt Patterson.
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Bild 9 von 16. Houston-Stadion. In der grössten Stadt im US-Bundesstaat Texas finden fünf Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinal und ein Achtelfinal statt. Das Stadion in Houston hat ein Fassungsvermögen von 72'000 Plätzen und verfügt über ein schliessbares Dach. Bildquelle: Reuters/Thomas Shea.
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Bild 10 von 16. Kansas-City-Stadion. Das Kansas-City-Stadion wurde von «Guinness World Records» als lauteste Freiluftsportstätte der Welt zertifiziert. Die Heimat des NFL-Teams Kansas City Chiefs erreichte einen Rekord-Dezibelwert von 142,2, als die Chiefs 2014 gegen die New England Patriots antraten. An der WM werden hier 73'000 Fans Platz finden. Bildquelle: Imago Images/ZUMA Press Wire.
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Bild 11 von 16. Los-Angeles-Stadion. Das erst 2020 eröffnete Stadion kommt in einem futuristischen Look daher. Fünf Gruppenspiele, darunter Schweiz – Bosnien-Herzegowina am 18. Juni, werden neben zwei Sechzehntelfinals und einem Viertelfinal unweit von L.A. stattfinden. Das Stadion fasst 70'000 Fans. Bildquelle: Imago Images/Dylan Stewart.
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Bild 12 von 16. Miami-Stadion. Im Miami-Stadion findet eine Vielzahl von Veranstaltungen statt, auch Super Bowls wurden ausgetragen. Rund um die Arena findet seit 2022 der GP Miami der Formel 1 statt. Und nun wird das Stadion mit 65'000 Plätzen WM-Austragungsort. Neben vier Gruppenspielen, einem Sechzehntel- und einem Viertelfinal wird hier das Spiel um Platz 3 stattfinden. Bildquelle: Imago Images/Icon Sportswire.
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Bild 13 von 16. New-York-New-Jersey-Stadion. Etwas mehr als 10 km westlich von New York City findet am 19. Juli der WM-Final statt. 82'500 Fans kann das Stadion beherbergen. Bildquelle: Imago Images/Anadolu Agency.
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Bild 14 von 16. Philadelphia-Stadion. Für die WM wurde in Philadelphia ein neuer, für Fussballspiele geeigneter Rasen angepflanzt. Normalerweise tragen hier die Philadelphia Eagles ihre NFL-Spiele aus. An der WM finden in Philadelphia fünf Gruppenspiele sowie ein Achtelfinal statt – vor jeweils bis zu 69'000 Fans. Bildquelle: Imago/Light Studio Agency.
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Bild 15 von 16. San-Francisco-Bay-Area-Stadion. Im Februar noch Schauplatz des Super Bowls, werden rund 67 km südlich von San Francisco im Sommer sechs WM-Spiele stattfinden. Auch die Schweiz wird hier auflaufen: Gegen Katar wird sie vor bis zu 71'000 Zuschauenden ihre erste Partie der WM 2026 absolvieren. Bildquelle: Imago Images/Kolbert-Press.
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Bild 16 von 16. Seattle-Stadion. In der Heimstätte des Super-Bowl-Siegers Seattle Seahawks finden 69'000 Fans Platz. Vier Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinal und ein Achtelfinal werden im US-Bundesstaat Washington ausgetragen. Bildquelle: Reuters/Kirby Lee.
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