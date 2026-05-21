Bild 1 von 16. Mexiko-City-Stadion. Das 1966 eröffnete Azteken-Stadion wurde für die WM 2026 renoviert und fasst neu 83'000 Fans. Im Rund, das während des Turniers offiziell in Mexiko-City-Stadion umbenannt wurde, werden drei Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinal und ein Achtelfinal ausgetragen. Es ist das erste Stadion überhaupt, das zum dritten Mal Austragungsort an einer WM ist.

Bildquelle: Reuters/Luis Cortes.

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