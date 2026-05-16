Legende: Das Objekt der Begierde. Der WM-Pokal. IMAGO / Agencia EFE

Wo findet die WM statt?

Erstmals überhaupt findet eine Fussball-WM in drei Ländern statt. In den USA wird in 11 Stadien gespielt, Mexiko stellt 3 und Kanada 2 Austragungsorte. Nach der WM in Katar, als alle Stadien nah beieinander waren, stehen für die Teams wieder weite Reisen an.

Wie sieht der Spielplan aus?

Es ist die WM der Superlative – zum ersten Mal nehmen 48 Teams teil. Das führt dazu, dass sich die Anzahl Spiele auf 104 erhöht. Deshalb dauert das Turnier auch länger als die bisherigen Ausgaben. Das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika steigt am 11. Juni, der Final findet am 19. Juli in New Jersey statt.

Wann finden die Spiele statt?

Weil das Turnier in drei Ländern und verschiedensten Zeitzonen stattfindet, starten die Partien zu unterschiedlichen Zeiten. Europäische Fussballfans müssen sich auch auf einige Nachtschichten einstellen. Die gute Nachricht aus Schweizer Sicht: Alle drei Gruppenspiele der Nati finden um 21:00 Uhr Schweizer Zeit statt. Erst in der K.o.-Phase drohen Partien in der «Nacht».

Wie funktioniert der Modus?

Mit 48 teilnehmenden Nationen musste sich die Fifa auch beim Modus etwas überlegen. Aus den 12 Vorrundengruppen kommen jeweils der Gruppenerste und der Gruppenzweite weiter. Dazu gesellen sich die 8 besten Gruppendritten. Diese 32 Teams bestreiten dann die Sechzehntelfinals, auch diese Runde ist ein Novum an Weltmeisterschaften.

Wie sieht das Programm der Nati aus?

Die Schweizer Nati reist Anfang Juni in die USA. Genauer gesagt nach San Diego, wo das Team während des Turniers logieren wird. Am 6. Juni findet noch ein abschliessendes Testspiel gegen Australien statt. Ernst gilt es dann am 13. Juni in Santa Clara gegen Katar. Die weiteren Spiele in der Gruppe B bestreitet die Nati am 18.6. in Los Angeles gegen Bosnien-Herzegowina und am 24.6. in Vancouver gegen Kanada.

Wer sind die Favoriten?

Argentinien tritt als Titelverteidiger an, ein erneuter WM-Titel wäre aber überraschend. Als Topfavoriten gelten aktuell Spanien und Frankreich, auch Portugal und England werden Chancen zugerechnet. Brasilien geht, wie auch Deutschland, immer mit der Erwartung an eine WM, als Weltmeister nach Hause zu reisen.

Was gibt es noch zu beachten?

Bei allen WM-Spielen wird in beiden Halbzeiten eine dreiminütige Trinkpause durchgeführt, die dem Schutz der Spieler dienen soll, von TV-Anbietern aber auch für eine Werbepause genutzt werden kann. Zudem drohen längere Unterbrechungen, wenn sich in der Nähe eines Spiels ein Gewitter andeutet. Bereits bei der Klub-WM im vergangenen Sommer wurden Partien teilweise für längere Zeit unterbrochen.

Wie kann die WM verfolgt werden?

SRF bietet auch von der WM 2026 das Komplett-Programm an. Alle Partien werden im TV und im Stream in der SRF Sport App sowie auf srf.ch/sport live und in voller Länge übertragen.

Hinführung auf die WM Box aufklappen Box zuklappen Am 11. Juni startet die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. In unregelmässigen Abständen stimmen wir Sie bereits ab jetzt auf das Fussball-Highlight des Sommers ein.

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