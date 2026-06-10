Am Tag vor dem WM-Eröffnungsspiel ist im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt noch nicht alles bereit.

Ab Donnerstagmittag rollt an der WM in den USA, Mexiko und Kanada der Ball. Gut 24 Stunden vor dem Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika im Aztekenstadion offenbarten sich indes noch grosse Probleme.

«Derzeit laufen die letzten Vorbereitungen, wobei man wie bei allen Events kurz dem Start nicht den Eindruck hat, dass das alles bis morgen fertig wird», berichtet SRF-Kommentator Sascha Ruefer, der sich vor Ort aufhält. Der grösste Aufreger: Das Internet funktionierte am Mittwoch nicht.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Sämtliche Partien der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko können Sie live bei SRF mitverfolgen. Auf das Eröffnungsspiel stimmen wir Sie ab 19:35 Uhr ein, Anpfiff ist um 21:00 Uhr.

Ein weiteres Problem, mit dem sich die lokalen Behörden – wohl nicht nur am Tag des Eröffnungsspiels – herumschlagen müssen, ist der Verkehr. Gerade um das Stadion herum könnte es am Donnerstag eng werden. «Es wurde uns deshalb empfohlen, bereits um 6:00 Uhr Ortszeit – also 6 Stunden vor Anpfiff – im Stadion zu sein, sonst könnte es knapp werden», sagt Ruefer.

Linderung sollen geschlossene Schulen in Mexiko-City bieten. Auch die öffentlichen Dienste sind am Donnerstag geschlossen, in der Hoffnung, dass sich das Verkehrschaos in Grenzen hält.