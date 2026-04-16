Der Präsident der Fifa ist zuversichtlich, dass der Iran trotz des Kriegs mit den USA an der WM teilnehmen wird.

Legende: Kann sich keine WM ohne den Iran vorstellen Gianni Infantino. Keystone/Michael Buholzer

Fifa-Präsident Gianni Infantino hat bekräftigt, dass der Iran trotz des Kriegs mit den USA «auf jeden Fall» an der WM im Sommer teilnehmen wird. «Die iranische Mannschaft kommt ganz sicher», sagte Infantino auf dem «Invest in America Forum» des Fernsehsenders CNBC. Er betonte, wie wichtig die Teilnahme des Landes an der WM sei.

«Sie vertreten ihr Volk. Sie sind qualifiziert. Die Spieler wollen spielen», sagte Infantino, der die iranische Nationalmannschaft vor zwei Wochen in Antalya getroffen hatte. Auch das iranische Team hatte sich zuletzt zuversichtlich gezeigt. «Es gibt derzeit keinen Grund, nicht teilzunehmen, und das werden wir so Gott will dann auch tun», hatte Teamchef Amir Ghalenoei gesagt.

Sicherheit der Spieler muss gewährt sein

Die Entscheidung über eine WM-Teilnahme solle vom Nationalen Sicherheitsrat des Irans in Abstimmung mit der Regierung getroffen werden, hiess es zuletzt. Sportminister Ahmed Donjamali hatte zudem die Bedingung gestellt, dass die Sicherheit von Spielern und Trainerstab von den USA gewährleistet werden müsse.

Diskutieren Sie mit: