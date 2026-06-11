Legende: Mitfavoriten-Status untermauert Die Torschützen Anthony Gordon (links) und Declan Rice. Imago/Action Plus

England hat seine WM-Generalprobe gegen Costa Rica nach einem heftigen Unwetter in Orlando (Florida) gewonnen. In dem mit grosser Verspätung angepfiffenen Duell war das Team von Trainer Thomas Tuchel die hoch überlegene Mannschaft und gewann am Ende 3:0.

Declan Rice (9. Minute), Anthony Gordon per Foulelfmeter (68.) und Ollie Watkins (87.) trafen für die Briten gegen den nicht für die WM qualifizierten Gegner aus Mittelamerika. England hatte beste Gelegenheiten für weitere Tore.

Portugal bezwingt Nigeria

Auch Portugal schloss seine WM-Vorbereitung mit einem Erfolgserlebnis ab. Gegen Nigeria gab es in Leiria einen 2:1-Heimsieg. Für die Portugiesen trafen Chelseas Pedro Neto (23.) und Juve-Stürmer Francisco Conceicao (75.). Dazwischen hatte Akor Adams ausgeglichen.

Cristiano Ronaldo, der als einziger Feldspieler der Startelf auch nach dem Seitenwechsel noch auf dem Rasen stand und seine 6. WM-Endrunde (Rekord) bestreitet, vergab mehrere Chancen. Auf sein 144. Länderspieltor muss er noch etwas warten.