Der WM-Fahrplan der Nati steht. Letzter Testspielgegner wird eine Woche vor dem 1. Gruppenspiel Australien sein.

Legende: Testen gegen die «Socceroos» Manuel Akanji, Remo Freuler, Nico Elvedi, Breel Embolo und Dan Ndoye (von links). Keystone/CLAUDIO THOMA

In knapp zwei Monaten beginnt in Kanada, den USA und Mexiko die Fussball-WM 2026. Bis dahin bestreitet die Nati noch zwei Testspiele. Am Donnerstag gab der Schweizerische Fussballverband SFV bekannt, wer der zweite Gegner sein wird.

Das Team von Coach Murat Yakin holt sich am 6. Juni in San Diego gegen Australien den WM-Feinschliff. Die Partie wird um 21:00 Uhr Schweizer Zeit (12:00 Uhr Ortszeit) angepfiffen und findet im 35'000 Zuschauer fassenden Snapdragon Stadium, wo in der Regel College-Footballspiele ausgetragen werden, statt. Eine Woche später startet die Nati in San Francisco gegen Katar zur WM-Endrunde.

Gegen Australien hat die Schweiz erst einmal gespielt. 2010 kam man in St. Gallen gegen die «Socceroos» in einem Freundschaftsspiel nicht über ein 0:0 hinaus.

Bevor sich die Yakin-Equipe in die USA aufmacht, testet sie am 31. Mai in St. Gallen noch gegen Jordanien.

Übersicht