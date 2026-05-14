Der scheidende Nationalcoach Didier Deschamps hat am Donnerstag sein 26-köpfiges Kader live im französischen Fernsehen bekanntgegeben – nüchtern und ruhig, wie man es sich vom Weltmeister von 1998 (als Spieler) und 2018 (als Trainer) gewohnt ist. Überraschungen waren keine zu erwarten, und gab es auch keine.
Angeführt wird das Aufgebot von der überragenden Offensive mit Captain Kylian Mbappé, dem Weltfussballer Ousmane Dembélé und dem Bayern-Stürmer Michael Olise. Grösste Abwesende sind der ausser Form geratene Mittelfeldspieler Eduardo Camavinga von Real Madrid und im Angriff Randal Kolo Muani, der mit Tottenham eine schwierige Saison erlebt. Auch der verletzte Liverpool-Stürmer Hugo Ékitiké ist nicht im Kader.
Frankreich ist aktuell die Nummer 1 der Weltrangliste und trifft in der Gruppe I auf Senegal, den Irak und Norwegen. Im Fall einer Verletzung kann ein Spieler bis 24 Stunden vor dem ersten Spiel ersetzt werden.