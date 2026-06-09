Um kurz nach 14:00 Uhr konnte die Nati vorerst wieder durchatmen. Ein Buschbrand war am Montagmorgen im Sorrento Valley ausgebrochen, rasch angewachsen und drohte, sich in die Nähe des Trainingsgeländes, wo Michel Aebischer an der Medienkonferenz sass und später die Nati trainiert, auszubreiten. Zwischenzeitlich war das Feuer nur noch 5 Minuten Fahrzeit von der Jewish Academy, in der die Nati Gastrecht hat, entfernt. Auch das Schweizer Teamhotel lag am Rande der Gefahrenzone.

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Vor allem Hochspannungsleitungen waren bedroht, einzelne Gebiete mussten evakuiert werden. Am Himmel waren dicke Rauchwolken über den betreffenden Gebieten auszumachen, Löschflugzeuge versuchten, den Brand in den Griff zu bekommen. Mit Erfolg: Kurz nach dem Mittag konnte die Feuerwehr erste Entwarnung geben, das Feuer sei wieder unter Kontrolle.

Stand jetzt können wir normal mit unserem Programm weiterfahren.

Der Schweizer Verband gab auf Anfrage bekannt, man habe normal trainieren können. «Das Feuer hatte bisher keinen Einfluss auf unser Tagesprogramm. Fifa Security hatte uns sofort informiert und beobachtet die Situation. Stand jetzt können wir normal mit unserem Programm weiterfahren.»

In Kalifornien wüteten in den vergangenen Jahren in den Sommermonaten immer wieder heftige Brände. Weil hier kaum Regen fällt, ist die Vegetation ausgetrocknet. Heftige Windböen fachen die Buschfeuer weiter an und erschweren das Löschen im hügeligen Gelände zusätzlich.