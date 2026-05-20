- Der Nationaltrainer hat am Mittwoch sein finales 26-Mann-Kader für die WM begründet.
- Die Absenz von Vincent Sierro, Joel Monteiro und Alvyn Sanches erklärt Yakin mit der grossen Konkurrenz.
- Am Montag rückt die Nati in St. Gallen zum ersten Teil der WM-Vorbereitung ein.
Überraschungen hatte Yakin am Mittwoch keine zu verkünden. Bereits am letzten Sonntag war sein 26-köpfiges Aufgebot durchgesickert. Am Montag und Dienstag wurden dann die Namen aller WM-Fahrer portionenweise publik.
Bild 1 von 26. Gregor Kobel (28), Tor. Borussia Dortmund, 20 Länderspiele. Bildquelle: KEYSTONE/Claudio Thoma.
Bild 2 von 26. Yvon Mvogo (31), Tor. FC Lorient, 12 Länderspiele. Bildquelle: KEYSTONE/Cyril Zingaro.
Bild 3 von 26. Marvin Keller (23), Tor. Young Boys, 0 Länderspiele. Bildquelle: Pascal Muller/freshfocus.
Bild 4 von 26. Manuel Akanji (30), Abwehr. Inter Mailand, 79 Länderspiele (4 Tore). Bildquelle: KEYSTONE/Cyril Zingaro.
Bild 5 von 26. Nico Elvedi (28), Abwehr. Borussia Mönchengladbach, 65 Länderspiele (3). Bildquelle: freshfocus/Martin Meienberger.
Bild 6 von 26. Miro Muheim (26), Abwehr. Hamburger SV, 8 Länderspiele (0). Bildquelle: Toto Marti/Blick/freshfocus.
Bild 7 von 26. Ricardo Rodriguez (32), Abwehr. Betis Sevilla, 136 Länderspiele (9). Bildquelle: KEYSTONE/Cyril Zingaro.
Bild 8 von 26. Silvan Widmer (31), Abwehr. Mainz 05, 58 Länderspiele (5). Bildquelle: Toto Marti/Blick/freshfocus.
Bild 9 von 26. Luca Jaquez (21), Abwehr. VfB Stuttgart, 2 Länderspiele (0). Bildquelle: IMAGO / Bildbyran.
Bild 10 von 26. Aurèle Amenda (21), Abwehr. Eintracht Frankfurt, 6 Länderspiele (0). Bildquelle: IMAGO / Jan Huebner.
Bild 11 von 26. Eray Cömert (26), Abwehr. FC Valencia, 20 Länderspiele (0). Bildquelle: IMAGO / Jan Huebner.
Bild 12 von 26. Ardon Jashari (22), Mittelfeld/Sturm. AC Milan, 6 Länderspiele (0). Bildquelle: IMAGO / Chai v.d. Laage.
Bild 13 von 26. Denis Zakaria (28), Mittelfeld/Sturm. AS Monaco, 63 Länderspiele (3). Bildquelle: IMAGO / Moritz Müller.
Bild 14 von 26. Granit Xhaka (33) Mittelfeld/Sturm. AFC Sunderland, 144 Länderspiele (16). Bildquelle: IMAGO / Laci Perenyi.
Bild 15 von 26. Johan Manzambi (19), Mittelfeld/Sturm. SC Freiburg, 10 Länderspiele (3). Bildquelle: KEYSTONE/Cyril Zingaro.
Bild 16 von 26. Djibril Sow (29), Mittelfeld/Sturm. FC Sevilla, 50 Länderspiele (0). Bildquelle: Keystone / Anthony Anex.
Bild 17 von 26. Michel Aebischer (29), Mittelfeld/Sturm. Pisa, 38 Länderspiele (2). Bildquelle: IMAGO / Buzzi.
Bild 18 von 26. Remo Freuler (34), Mittelfeld/Sturm. FC Bologna, 86 Länderspiele (11). Bildquelle: IMAGO / STEINSIEK.CH.
Bild 19 von 26. Cedric Itten (29), Mittelfeld/Sturm. Fortuna Düsseldorf, 13 Länderspiele (5). Bildquelle: IMAGO / STEINSIEK.CH.
Bild 20 von 26. Christian Fassnacht (32) Mittelfeld/Sturm. Young Boys, 31 Länderspiele (4). Bildquelle: IMAGO / STEINSIEK.CH.
Bild 21 von 26. Fabian Rieder (24), Mittelfeld/Sturm. FC Augsburg, 27 Länderspiele (1). Bildquelle: IMAGO / Schüler.
Bild 22 von 26. Noah Okafor (25), Mittelfeld/Sturm. Leeds United, 24 Länderspiele (2). Bildquelle: Martin Meienberger/freshfocus.
Bild 23 von 26. Ruben Vargas (27), Mittelfeld/Sturm. FC Sevilla, 60 Länderspiele (11). Bildquelle: IMAGO / DeFodi Images.
Bild 24 von 26. Dan Ndoye (25), Mittelfeld/Sturm. Nottingham Forest, 29 Länderspiele (6). Bildquelle: IMAGO / Sports Press Photo.
Bild 25 von 26. Breel Embolo (29), Mittelfeld/Sturm. Stade Rennes, 85 Länderspiele (23). Bildquelle: IMAGO / Schüler.
Bild 26 von 26. Zeki Amdouni (24), Mittelfeld/Sturm. FC Burnley, 27 Länderspiele (11). Bildquelle: IMAGO / STEINSIEK.CH.
Yakin konnte also ausgiebig seine Nomination rechtfertigen. Zu den heissesten Personalien sagte er Folgendes:
- Absenz von Vincent Sierro (Al-Shabab), Joël Monteiro und Alvyn Sanches (beide YB): «Sie waren nicht erfreut und es war auch sehr emotional. Alle drei haben auf ihrer Position viel Konkurrenz. Bei Sierro, von dem ich viel halte, habe ich mich auf die Top-5-Ligen beschränkt. Monteiro hat sich leider verletzt. Es war aber schon vorher klar, dass ich Cedric Itten mitnehme. Er hat ein ganz anderes Profil. Alvyn (Sanches, die Red.) hatte eine grosse Verletzung letztes Jahr. Er hat ein grosses Potenzial, vielleicht noch nicht, um auf diesem internationalen Niveau zu bestehen. Eine WM ist nicht dazu da, um einen Nationenwechsel zu verhindern. Wir befinden uns aber in einem engen Austausch mit ihm.»
- Zeki Amdouni (Burnley) mit an Bord: «Ich habe ihn im Februar besucht, er befindet sich seit 2 Monaten im Training und hat 4 Teileinsätze bestritten. Medizinisch gesehen ist er fit, aber natürlich noch nicht ganz bei 100 Prozent. Doch wir kennen ihn und er kennt seine Rolle. Ich bin froh, dass er rechtzeitig fit geworden ist.»
- Ohne Zachary Athekame (Milan) kein Back-up für Silvan Widmer (Mainz): «Silvan Widmer kennt die Position in der Viererkette aber auch als Schienenspieler. Michel Aebischer und Dan Ndoye haben das auch schon gespielt.»
- Nimmt Noah Okafor (Leeds) seine Jokerrolle an? «Auch ihn haben wir vor Ort besucht, das war ein wichtiges Gespräch. Er war einsichtig, da hat er Grösse gezeigt. Er kann eine offensive Waffe sein für uns. Schade, dass er in den letzten Wochen immer wieder verletzt war. Ich hoffe, dass er am Montag fit ist. Er kennt seine Rolle und die hat er akzeptiert.»
- Bereitet ihm die Formstärke von Johan Manzambi (Freiburg) Kopfschmerzen? «Nein, ganz im Gegenteil. Ich freue mich, dass er im Europa-League-Final steht und voller Selbstvertrauen zu uns einrückt. Ich habe eine Option mehr für die Startelf, das werden wir sehen. Das gilt aber nicht nur für seine Position.»
Generell setzt Yakin (nicht zum ersten Mal) auf Routine. 18 von 26 Spieler haben bereits WM-Erfahrung. «Wir wollten auf Bewährtes setzen, auf Spieler die in der Quali dabei waren und es verdient haben», so der 51-Jährige. Die jungen Spieler seien aber auf dem Radar, daher rühre die Grösse der Pikettliste.
Das Schweizer WM-Kader
Tor: Marvin Keller (YB), Gregor Kobel (Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient)
Verteidigung: Manuel Akanji (Inter Mailand), Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Cömert (Valencia), Nico Elvedi (Gladbach), Luca Jaquez (Stuttgart), Miro Muheim (HSV), Ricardo Rodriguez (Betis Sevilla), Silvan Widmer (Mainz)
Mittelfeld/Sturm: Michel Aebischer (Pisa), Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennes), Christian Fassnacht (YB), Remo Freuler (Bologna), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf), Ardon Jashari (AC Milan), Johan Manzambi (SC Freiburg), Dan Ndoye (Nottingham), Noah Okafor (Leeds United), Fabian Rieder (Augsburg), Djibril Sow (FC Sevilla), Ruben Vargas (FC Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Monaco)
Die Nati habe «etwas Grosses vor», die Erwartungen seien riesig. «Wir wollen die beste WM eines Schweizer Teams spielen», verkündete Yakin.
Zusammenzug am Montag – Prämien geregelt
Am nächsten Montag trifft sich die Nati in St. Gallen zur ersten Phase der WM-Vorbereitung. Am Dienstag 2. Juni hebt der Tross dann ab in Richtung USA.
Die Spieler-Prämien seien mit dem Spielerrat bereits im Februar und März ausgehandelt worden. «Damit wir nicht nächste Woche die Prämiendiskussion haben, ist alles geregelt», sagte Yakin lächelnd.