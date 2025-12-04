Am Freitag werden die Gruppen für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko ausgelost. Hier gibt's den Überblick.

Wann und wo findet die Auslosung statt?

Die Auslosung geht am Freitag, 5. Dezember 2026, ab 18 Uhr Schweizer Zeit über die Bühne. Die Veranstaltung, der auch US-Präsident Donald Trump beiwohnen wird, findet im Kennedy Center in Washington D.C. statt.

Der SFV wird mit einer siebenköpfigen Delegation in die USA reisen. Darunter Präsident Peter Knäbel, Nati-Direktor Pierluigi Tami, Trainer Murat Yakin und sein Assistent Davide Callà. Ein Teil der Schweizer Delegation bleibt im Anschluss an die Auslosung in den USA, um mögliche Team-Camps zu besichtigen.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Sie können die Gruppenauslosung am Freitag ab 17:50 Uhr live auf SRF info und im Stream in der Sport App mitverfolgen.

So wird am Freitag ausgelost

Zuerst werden die zwölf Länder von Topf 1 auf die Gruppen A-L aufgeteilt. Die Gastgeber Mexiko (A), Kanada (B) und die USA (C) haben ihren festen Platz bereits, die restlichen neun Nationen werden per Los in die verbliebenen Gruppen gelost. Dasselbe Prozedere gilt im Anschluss für die Töpfe 2, 3 und 4, bis alle Gruppen voll sind.

Was an dieser WM neu ist: Das best- und das zweitbestplatzierte Team der Weltrangliste (Spanien und Argentinien) werden je einem Halbfinal-Pfad der K.o.-Phase zugelost. Dasselbe gilt für Frankreich (3.) und England (4.). Damit können die beiden bestplatzierten Teams im Falle eines Gruppensiegs frühestens im Final aufeinandertreffen.

Die Lostöpfe der WM-Auslosung

Die Schweiz steckt als 17. der Fifa-Weltrangliste im Topf 2. Die drei Gastgeberländer sind im ersten Topf. Die sechs Platzhalter für die noch zu verteilenden WM-Tickets durch die Playoffs befinden sich alle in Topf 4.

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 Kanada (Gastgeber) Kroatien Norwegen Jordanien Mexiko (Gastgeber) Marokko Panama Kap Verde USA (Gastgeber) Kolumbien Ägypten Ghana Spanien Uruguay Algerien Curaçao Argentinien Schweiz Schottland Haiti Frankreich Japan Paraguay Neuseeland England Senegal Tunesien Uefa-Playoff Brasilien Iran Elfenbeinküste Uefa-Playoff Portugal Südkorea Usbekistan Uefa-Playoff Niederlande Ecuador Katar Uefa-Playoff Belgien Österreich Saudi-Arabien Fifa-Playoff Deutschland Australien Südafrika Fifa-Playoff

Gibt's verbotene Gruppenduelle?

Nicht direkt. Allerdings werden jeder Gruppe nur ein Land der jeweiligen Konföderation zugelost. Diese Regel gilt für alle ausser der Uefa, die mit 16 Nationen vertreten ist. Dort gilt das Maximum von zwei Teams in einer Gruppe.

Warum die Schweiz schon fix nicht im Eröffnungsspiel steht

Der Startschuss zur WM 2026 fällt am 11. Juni 2026. Das Eröffnungsspiel mit Co-Gastgeber Mexiko findet im berühmt-berüchtigten Aztekenstadion in Mexiko-Stadt statt. Mexikos Gegner wird erst an der Auslosung am Freitag klar. Was aber schon feststeht: Die Schweiz wird es nicht. Dies, weil die Partie fix an eine Nation aus Topf 3 vergeben wird. Der Final findet am 19. Juli im MetLife Stadium in New Jersey statt.

Wann wird der definitive Spielplan veröffentlicht?

Da die Distanzen zwischen den Spielorten riesig sind und so allfällige Reisestrapazen für Fans und Teams aufkommen, muss die Fifa den definitiven Spielplan nach dem Festlegen der Gruppen noch optimieren. Am Samstag, ab 18 Uhr Schweizer Zeit steht der Spielplan inklusive Stadien und Anstosszeiten definitiv fest.

Wer führt durch den Event?

Wenn die US-Amerikaner etwas können, dann ist es Inszenierung und pompöse Shows. So führen drei Hollywood-Stars durch die Auslosung: Das ehemalige deutsche Topmodel Heidi Klum moderiert gemeinsam mit US-Schauspieler und Comedy-Star Kevin Hart sowie Schauspieler Danny Ramirez, wie die Fifa mitteilte.