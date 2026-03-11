Die Schweiz logiert während der WM 2026 in San Diego. Bei einem Augenschein vor Ort geht es nun um die Finessen.

WM-Basecamp: Schön ist schön und gut, aber lange nicht alles

Am 2. Juni wird die Schweizer Nationalmannschaft in San Diego ihr temporäres Zuhause beziehen. Das Hotel liegt 20 Minuten vom Pazifik entfernt und besticht mit einer schönen, weitläufigen Anlage mit Palmen und Pool. Ferienstimmung pur.

Um solche Oberflächlichkeiten ging es der SFV-Delegation bei einem Augenschein vor Ort aber nicht. Vielmehr wurde das Hotel aus einem «Performance Point of View» unter die Lupe genommen. Im Vordergrund steht dabei die Regeneration der Spieler. Sie sollen sich im Basecamp optimal erholen können.

Weil die Nati das Hotel während der WM nicht exklusiv für sich hat, spielt etwa das Thema Privatsphäre eine grosse Rolle. Zudem geht es auch um Komfort: Sind die Matratzen gut? Kann das Zimmer vollständig abgedunkelt werden? Gibt es in allen Zimmern, die in Frage kommen, eine Klimaanlage?

Welche Faktoren für die Nati ausserdem wichtig sind und welchen Wunsch es seitens einiger Spieler zu berücksichtigen gilt, erfahren Sie im Beitrag oben.