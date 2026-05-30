Am Sonntag testet die Nati ein letztes Mal, bevor es nach Übersee geht. Die Stimmung im Camp ist prächtig.

Von «hartnäckigen Hunden» sprach Nati-Stürmer Breel Embolo, als er von einem Journalisten auf das womöglich letzte Grossturnier einiger Teamkollegen angesprochen wurde. «Die alten Spieler … Ich bin noch nicht überzeugt, dass sie so denken. Es kann sein, dass sie in vier Jahren noch da sind», meinte der 29-Jährige schmunzelnd im Vorfeld der WM in den USA, Kanada und Mexiko.

Bevor es aber für das Schweizer Nationalteam nach Übersee geht, steht am Sonntag gegen WM-Debütant Jordanien ein Testspiel auf heimischem Boden an. Eine Möglichkeit, jeden Spieler zu testen – was Nati-Trainer Murat Yakin wörtlich nimmt. «Ich kann morgen 11 Spieler ein- und auswechseln und werde das auch tun», verriet er an der Medienkonferenz.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Testspiel zwischen der Schweiz und Jordanien können Sie am Sonntag live auf SRF info und in der Sport App mitverfolgen. Anpfiff ist um 15:00 Uhr.

Im vorletzten Test sicher fehlen werden Goalie Gregor Kobel, Fabian Rieder und Noah Okafor. Kobel sei nach überstandener Krankheit noch nicht ganz fit, habe aber am Freitag wieder trainiert. Rieder (Schlag auf den Knöchel) und Okafor (Wadenverletzung) brauchen laut Yakin noch 1 bis 2 Tage, bis sie wieder einsatzfähig sind. Ansonsten kann der Nati-Coach aus dem Vollen schöpfen. Demnach wird YB-Schlussmann Marvin Keller in St. Gallen nach der Pause zu seinem Debüt in der Nationalmannschaft kommen, wie Yakin bestätigte. In der 1. Halbzeit wird Yvon Mvogo das Tor hüten.

Klubkollege von Embolo

Während für die Schweiz die 13. WM-Teilnahme bevorsteht, ist Jordanien (Gruppe J) zum 1. Mal mit dabei. Yakin erwartet im Test einen Gegner, der mit einem «tiefen Block» agieren wird. Jordanien dürfte gegen die favorisierten Schweizer vor allem auf schnelle Konter setzen. Dabei dürfte Mousa Al-Tamari, den Yakin als «Ausnahmespieler» bezeichnet, eine wichtige Rolle spielen. Der Angreifer ist mit einem Marktwert von 8 Millionen Euro der mit Abstand wertvollste Spieler Jordaniens und spielt bei Rennes gemeinsam mit Breel Embolo – zudem sind die beiden privat gut befreundet. Sie hätten in den vergangenen Tagen mehrmals per Video telefoniert, sagte der Schweizer Stürmer.

«Die Spieler Jordaniens sind enorm motiviert und unglaublich stolz, ihr Land an der WM vertreten zu dürfen», so Embolo. Das gelte jedoch auch für sein Team, betonte er. «Wir haben hohe Ziele und sind alle enorm fokussiert.» Auch Yakin unterstrich, dass der Test vom Sonntag sehr ernst genommen werde.

Gibt's den 1. Nati-Sieg 2026?

Nach dem 3:4 gegen Deutschland und dem 0:0 gegen Norwegen soll der erste Sieg des Jahres eingefahren werden. «Es wäre sehr wichtig, mit einem Erfolgserlebnis in die USA zu reisen», sagte Yakin.

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