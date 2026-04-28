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News zur Fussball-WM WM-Aus für Brasiliens Militao

28.04.2026, 14:55

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Fussballspieler liegt auf dem Spielfeld während eines Spiels.
Legende: Liegt verletzt auf dem Rasen Reals Eder Militao am letzten Dienstag. Imago/Pressinphoto

Liga: Militao fällt mit Muskelverletzung aus

Rekordweltmeister Brasilien muss bei der WM-Endrunde im Sommer auf Abwehrchef Eder Militao verzichten. Der Innenverteidiger von Real Madrid wurde am Dienstag nach einer schweren Muskelverletzung am linken Oberschenkel operiert und fällt mehrere Monate aus. Das teilte der spanische Rekordmeister mit. Der Eingriff fand bei einem Spezialisten in Finnland statt. Der 28-Jährige hatte sich die Verletzung in der vergangenen Woche bei Reals 2:1-Sieg gegen Deportivo Alaves zugezogen.

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