Legende: Fast mehr reisen als trainieren Die japanische Nationalmannschaft. IMAGO / ZUMA Press Wire

Japan: WM-Vorbereitung mit Hindernissen

Japan hat nach seiner Ankunft in Mexiko zweimal den Trainingsplatz gewechselt. Der Grund war laut japanischer Medien eine zu schlechte Rasenqualität. Die «Blue Samurai» sollten ursprünglich ein Trainingsgelände der Tigres de Monterrey nutzen, das nach starken Niederschlägen aber in keinem guten Zustand war. Das Team wich auf ein Universitätsgelände aus, war dort aber ebenfalls unzufrieden. Schliesslich trainierten die Asiaten auf dem Gelände des CF Monterrey.

Kanada: Crépeau gewinnt Keeper-Ausmarchung

Kanadas Trainer Jesse Marsch hat Maxime Crépeau zur Nummer 1 beim Schweizer Gruppengegner ernannt. Der 32-jährige Keeper von Orlando City aus der MLS setzte sich damit im internen Torhüter-Rennen gegen Dayne St. Clair von Inter Miami durch. Die Schweiz trifft am 24. Juni auf Kanada.

Allgemein: Shakiras WM-Song feiert Premiere

Popstar Shakira wird bei der WM-Eröffnungsfeier erstmals den offiziellen WM-Song öffentlich präsentieren. Wie die Fifa mitteilte, feiert der Song «Dai Dai», den Shakira gemeinsam mit Burna Boy performt, vor dem Spiel am 11. Juni zwischen Mexiko und Südafrika in Mexiko-Stadt Premiere.

FIFA WM 2026