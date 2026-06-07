Legende: Bleibt bei Algeriens Nationalteam Vladimir Petkovic. Keystone/Mohamed Messara

Algerien: Verband stärkt Petkovic

Die Qualifikation für die WM-Endrunde hat in Algerien Euphorie ausgelöst. Nationaltrainer Vladimir Petkovic wird dafür mit einem längerfristigen Vertrag belohnt. Der 62-jährige Tessiner bleibt bis mindestens Juli 2028 Coach des WM-Teilnehmers. Das gab der algerische Fussballverband (FAF) bekannt. Petkovic hatte im Februar 2024 die Nachfolge von Djamel Belmadi als Cheftrainer der «Fennecs» angetreten. Er schaffte mit dem Team nach 12 Jahren wieder den Sprung an eine WM-Endrunde. In der Gruppe J spielt Algerien gegen Titelverteidiger Argentinien, Jordanien und Österreich. Die Schweizer Nati führte Petkovic an der EM 2021 in den Viertelfinal.

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