Legende: Bleibt in New Jersey Neymar. Reuters/Imagn Images/Caetan Couto

Brasilien: Neymar reist nicht nach Philadelphia

Brasilien wird auch im 2. WM-Spiel ohne Neymar antreten. Der angeschlagene Star verzichtet auf die Reise der «Seleçao» nach Philadelphia, wo Brasilien in der Nacht auf Sonntag (MESZ) auf Haiti trifft. Neymar absolviert derzeit im brasilianischen Basiscamp in New Jersey eine Reha nach einer Wadenverletzung.

Portugal: Hat Martinez seine Zukunft schon geklärt?

Neben dem Fehlstart gegen die Demokratische Republik Kongo (1:1) sorgt auch die Zukunft von Nationaltrainer Roberto Martinez für grosse Unruhe beim Mitfavoriten Portugal. Medienberichten zufolge hat der 52-jährige Spanier bereits vor Turnierbeginn mit dem saudi-arabischen Klub Al-Nassr über einen Wechsel nach der WM gesprochen. Für das Team aus der Hauptstadt Riad spielt auch Portugals Superstar Cristiano Ronaldo. Der Vertrag von Martinez, der seit 2023 Portugals Trainer ist, läuft nach dem Turnier aus.

Kanada: Davies ist wieder fit

Co-Gastgeber Kanada kann im zweiten WM-Gruppenspiel wieder auf Kapitän Alphonso Davies setzen. Der Abwehrspieler von Bayern München habe wieder am Training teilgenommen und sei in der Nacht auf Freitag in Vancouver gegen Katar «wieder verfügbar», sagte Nationaltrainer Jesse Marsch. Ein Startelfeinsatz dürfte für Davies, den seit Anfang Mai eine Muskelverletzung im Oberschenkel geplagt hatte, jedoch noch zu früh kommen. Im letzten Gruppenspiel trifft Kanada auf die Schweiz.

FIFA WM 2026

Elfenbeinküste: Wahi verpasst Spiel gegen Deutschland

Die Elfenbeinküste muss im WM-Vorrundenspiel gegen Deutschland am Samstag in Toronto ohne Elye Wahi antreten. Nach Verbandsangaben wurde dem Frankfurter Bundesligaprofi, der an OGC Nizza ausgeliehen ist, von den kanadischen Behörden die Einreise verweigert. In Frankreich läuft gegen Wahi laut The Athletic ein Ermittlungsverfahren «wegen des Verdachts auf organisierten Betrug, organisierte Korruption im Sport, Hehlerei und Geldwäsche». Es geht um Auffälligkeiten rund um das Ligue-1-Spiel zwischen Nizza und dem FC Metz (0:0) am 17. Mai.

Unparteiische: Kovacs leitet Jubiläums-Spiel

Die Fifa hat den rumänischen Schiedsrichter Istvan Kovacs mit der Leitung des 1000. Spiels in der WM-Geschichte betraut – der Partie der Gruppe F zwischen Tunesien und Japan am frühen Sonntagmorgen (MESZ) im Monterrey-Stadion. Kovacs wird dabei ein spezielles Jubiläumstrikot mit goldenen Streifen und der Zahl 1000 tragen.