 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

News zur WM 2026 Davies fehlt Kanada zum WM-Start

12.06.2026, 07:53

Teilen
Ein Mann in einem grünen Sporttrikot läuft auf einem Feld.
Legende: Angeschlagen Alphonso Davies. IMAGO / ZUMA Press

Kanada: Davies noch nicht fit

Alphonso Davies kann beim Auftaktspiel von Co-Gastgeber Kanada in der Schweizer Gruppe B nur zuschauen. Der Aussenverteidiger von Bayern München ist nach einer im Mai erlittenen Oberschenkelverletzung für das Duell mit Bosnien-Herzegowina am Freitag noch nicht rechtzeitig fit geworden. Das kanadische Team hofft jedoch auf einen späteren Turniereinstieg des 25-Jährigen. «Wir hoffen sehr, dass wir in den kommenden Tagen und in der nächsten Woche Fortschritte erzielen und er bald einen Beitrag leisten kann», sagte Kanadas Trainer Jesse Marsch.

FIFA WM 2026

SRF zwei, FIFA WM 2026 kompakt, 12.06.2026, 6 Uhr ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)