Legende: Angeschlagen Alphonso Davies. IMAGO / ZUMA Press

Kanada: Davies noch nicht fit

Alphonso Davies kann beim Auftaktspiel von Co-Gastgeber Kanada in der Schweizer Gruppe B nur zuschauen. Der Aussenverteidiger von Bayern München ist nach einer im Mai erlittenen Oberschenkelverletzung für das Duell mit Bosnien-Herzegowina am Freitag noch nicht rechtzeitig fit geworden. Das kanadische Team hofft jedoch auf einen späteren Turniereinstieg des 25-Jährigen. «Wir hoffen sehr, dass wir in den kommenden Tagen und in der nächsten Woche Fortschritte erzielen und er bald einen Beitrag leisten kann», sagte Kanadas Trainer Jesse Marsch.

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