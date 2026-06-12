Legende: Angeschlagen Alphonso Davies. IMAGO / ZUMA Press

Kanada: Davies noch nicht fit

Alphonso Davies kann beim Auftaktspiel von Co-Gastgeber Kanada in der Schweizer Gruppe B nur zuschauen. Der Aussenverteidiger von Bayern München ist nach einer im Mai erlittenen Oberschenkelverletzung für das Duell mit Bosnien-Herzegowina am Freitag noch nicht rechtzeitig fit geworden. Das kanadische Team hofft jedoch auf einen späteren Turniereinstieg des 25-Jährigen. «Wir hoffen sehr, dass wir in den kommenden Tagen und in der nächsten Woche Fortschritte erzielen und er bald einen Beitrag leisten kann», sagte Kanadas Trainer Jesse Marsch.

Brasilien trauert um Brito

Zwei Tage vor dem WM-Auftakt gegen Marokko ereilte Brasiliens Fussball eine traurige Nachricht. Der frühere Abwehrspieler Brito, Weltmeister von 1970, ist am Donnerstag im Alter von 86 Jahren gestorben. Das teilten der Verband und seine Familie mit. «Brito hat uns als einer der grössten Verteidiger in der Geschichte des brasilianischen Fussballs verlassen», sagte der Präsident des brasilianischen Verbands, Samir Xaud. «Möge sein Kampfgeist unseren Spielern, die an der WM teilnehmen, als Inspiration dienen.»

FIFA WM 2026