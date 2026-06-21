Legende: Darf zum 3. Gruppenspiel früher anreisen Das iranische Nationalteam. imago images/Anadolu Agency

Iran: Team darf Anreise-Zeitpunkt selbst entscheiden

Iran darf nach Angaben von Cheftrainer Amir Ghalenoei für das dritte Gruppenspiel gegen Ägypten in Seattle früher als bislang in die USA reisen. «Für das letzte Spiel haben sie uns erlaubt, selbst zu entscheiden bei den Reiseplänen. Für die beiden ersten Spiele haben andere diese Entscheide und Pläne für uns gemacht», sagte Ghalenoei einen Tag vor dem Duell mit Belgien im Los-Angeles-Stadion am Sonntag (21:00 Uhr). Die iranische Nationalmannschaft war für dieses Spiel erneut, wie schon zum Auftakt gegen Neuseeland, am Tag vor der Partie vom Teamquartier in Mexiko in die USA gereist. Ursprünglich war vorgesehen gewesen, dass das Team erst am Spieltag selbst anreisen darf. Diese Regelung war vor dem ersten WM-Gruppenspiel gelockert worden. Abreisen musste die Mannschaft aber noch am Abend des Spiels.

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