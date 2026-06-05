Legende: Fast mehr reisen als trainieren Die japanische Nationalmannschaft. IMAGO / ZUMA Press Wire

Japan: WM-Vorbereitung mit Hindernissen

Japan hat nach seiner Ankunft in Mexiko zweimal den Trainingsplatz gewechselt. Der Grund war laut japanischer Medien eine zu schlechte Rasenqualität. Die «Blue Samurai» sollten ursprünglich ein Trainingsgelände der Tigres de Monterrey nutzen, das nach starken Niederschlägen aber in keinem guten Zustand war. Das Team wich auf ein Universitätsgelände aus, war dort aber ebenfalls unzufrieden. Schliesslich trainierten die Asiaten auf dem Gelände des CF Monterrey.

Neuer fehlt erneut verletzt

Das Comeback von Torhüter Manuel Neuer in der Nationalmannschaft verzögert sich weiter. Der Weltmeister von 2014 fällt wegen seiner vor drei Wochen erlittenen Wadenverletzung auch für die WM-Generalprobe am Samstag gegen die USA in Chicago aus. «Wir haben uns entschieden, kein Risiko einzugehen», sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Kanada: Crépeau gewinnt Keeper-Ausmarchung

Kanadas Trainer Jesse Marsch hat Maxime Crépeau zur Nummer 1 beim Schweizer Gruppengegner ernannt. Der 32-jährige Keeper von Orlando City aus der MLS setzte sich damit im internen Torhüter-Rennen gegen Dayne St. Clair von Inter Miami durch. Die Schweiz trifft am 24. Juni auf Kanada.

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