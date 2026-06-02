Legende: Wäre im ÖFB-Team ein Führungsspieler gewesen Christoph Baumgartner. APA/GEORG HOCHMUTH

Österreich: Baumgartner muss Forfait geben

Schwerer Schlag für Österreich: Christoph Baumgartner von Bundesligist RB Leipzig fällt für die WM verletzt aus. Der 26-jährige Offensivspieler zog sich beim Aufwärmen vor der WM-Generalprobe gegen Tunesien eine Verletzung der Muskulatur im rechten Oberschenkel zu. Die MRT-Untersuchung habe ergeben, «dass ein Einsatz bei der Weltmeisterschaft nicht möglich ist», teilte der Verband mit. «Das ist für Christoph und für uns als Team natürlich eine sehr bittere Nachricht», sagte Trainer Ralf Rangnick. Entwarnung gab es hingegen bei Kapitän David Alaba.

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