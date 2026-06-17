Legende: Kommt zu seinem 1. WM-Einsatz in den USA Joao Pinheiro. imago images/Ulrich Wagner

Portugiesischer Referee für die Schweiz

Joao Pinheiro wird das 2. Gruppenspiel der Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina am Donnerstag (20:10 Uhr live SRF zwei) arbitrieren. Für den 38-jährigen Portugiesen ist es der 1. Einsatz an einer WM-Endrunde überhaupt. Er wird von seinen Landsmännern Bruno Jesus und Luciano Maia assistiert. Die Nati hat indes keine guten Erinnerungen an Pinheiro, leitete er doch das EM-Qualifikationsspiel im Oktober 2023, als die Schweiz zuhause gegen Belarus nicht über ein 3:3 hinauskam.

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