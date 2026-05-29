Legende: Kamen nicht auf Touren Armin Gigovic und seine Teamkollegen. imago images/Pro Shots

Bosnien-Herzegowina nur mit Nullnummer

Bosnien-Herzegowina, am 18. Juni zweiter Schweizer Gruppengegner an der WM in Nordamerika, spielte in seinem zweitletzten Vorbereitungsspiel 0:0 gegen Nordmazedonien. In Sarajevo fanden nur 4 von 16 Abschlüssen der Bosnier den Weg aufs Tor. Nationaltrainer Sergej Barbarez wechselte in der Pause 10 Spieler aus, YB-Mittelfeldspieler Armin Gigovic kam in der ersten Hälfte zum Einsatz. Bereits am Donnerstag verlor Katar, ebenfalls ein Schweizer WM-Gegner, ein Testspiel gegen Irland mit 0:1.

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