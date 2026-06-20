Legende: Verpasst mindestens das nächste Spiel Jérémy Doku. Imago/PhotoNews

Belgien: Doku verpasst Iran-Spiel

Belgien-Trainer Rudi Garcia muss in der Partie gegen Iran auf Jérémy Doku verzichten. Der 24-jährige ManCity-Flügel fällt für das 2. Gruppenspiel krank aus. Ausserdem löste Doku mit seinem Wunsch, bei der Geburt seines ersten Kindes dabei sein zu wollen, eine Kontroverse aus. Der errechnete Geburtstermin ist Anfang Juli – und damit möglicherweise irgendwo zwischen einem Sechzehntelfinal und einem Viertelfinal. Laut Medienberichten zieht der belgische Verband einen Express-Hin- und Rückflug von Seattle nach London mit einem Privatjet (ca. 9 Flugstunden) für Doku in Betracht. Kurios: Abwehrspieler Brandon Mechele befindet sich in einer ähnlichen Lage.

Brasilien: Raphinha angeschlagen – Neymar vor Comeback

Offensivstar Raphinha hat sich beim 3:0-Sieg Brasiliens gegen Haiti am Oberschenkel verletzt. Wie lange er ausfällt, ist offen. Die Seleçao trifft in ihrem letzten Gruppenspiel in der Nacht auf Donnerstag in Miami auf Schottland. Untersuchungen hätten bestätigt, dass Raphinha «eine Muskelverletzung an der Rückseite des rechten Oberschenkels» erlitten hat, teilte der brasilianische Verband mit. Der 29-Jährige werde ein «intensives Behandlungsprogramm» absolvieren. Raphinha war gegen Haiti kurz vor der Pause ausgewechselt worden. Immerhin steht aber der zuletzt angeschlagene Altstar Neymar nach Aussage von Trainer Carlo Ancelotti beim Vorrundenabschluss gegen Schottland wohl wieder zur Verfügung.

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