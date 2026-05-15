Legende: Steht der «Elftal» nicht zur Verfügung Matthijs de Ligts WM-Traum platzt wegen einer Rücken-OP. Imago/De Fodil Images

Niederlande: De Ligt muss passen

Matthijs de Ligt steht den Niederlanden für die WM in den USA, Mexiko und Kanada nicht zur Verfügung. Der Innenverteidiger von Manchester United unterzog sich einer Operation am Rücken, teilte Englands Rekordmeister mit. Der 26-Jährige wird voraussichtlich erst wieder zu Beginn der kommenden Saison einsatzbereit sein. Die WM beginnt am 11. Juni. De Ligt, der zwischen 2022 und 2024 in München spielte, fällt aufgrund einer Rückenverletzung seit vergangenen November aus.

WM 2026