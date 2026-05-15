Legende: Steht der «Elftal» nicht zur Verfügung Matthijs de Ligts WM-Traum platzt wegen einer Rücken-OP. Imago/De Fodil Images

Niederlande: De Ligt muss passen

Matthijs de Ligt steht den Niederlanden für die WM in den USA, Mexiko und Kanada nicht zur Verfügung. Der Innenverteidiger von Manchester United unterzog sich einer Operation am Rücken, teilte Englands Rekordmeister mit. Der 26-Jährige wird voraussichtlich erst wieder zu Beginn der kommenden Saison einsatzbereit sein. Die WM beginnt am 11. Juni. De Ligt, der zwischen 2022 und 2024 in München spielte, fällt aufgrund einer Rückenverletzung seit vergangenen November aus.

Belgien: Lukaku im belgischen Kader

Belgien hat am Freitag das WM-Kader bekanntgegeben. Angeführt wird das Team von Captain Youri Tielemans von Europa-League-Finalist Aston Villa. Zum 26-Mann-Kader gehören etwas überraschend auch der bereits 37-jährige Axel Witsel sowie Stürmer Romelu Lukaku, der bei Napoli in dieser Saison gerade mal auf 64 Einsatzminuten kam. Loïs Openda von Juventus Turin hingegen fehlt im Aufgebot von Nationaltrainer Rudi Garcia. Belgien trifft in der Gruppe G auf Ägypten, den Iran und Neuseeland.

WM 2026