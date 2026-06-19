Legende: Setzt sich keinen Druck auf Lamine Yamal. imago images/Aflosport

Spanien: Yamal weiter nicht voll belastbar

Spaniens Offensivstar Lamine Yamal sieht sich auch für das zweite Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien am Sonntag noch nicht bereit für einen Einsatz über 90 Minuten. «Es ist noch zu früh, und es ist nicht nötig. Ich befinde mich gerade in der Eingewöhnungsphase, und es ist nicht der richtige Zeitpunkt für ein komplettes Spiel», sagte der 18-Jährige dem Sender TVE. Beim 0:0 gegen Kap Verde zum Auftakt war Yamal erst in der 71. Minute eingewechselt worden. Etwas besser steht es gemäss Yamal um Nico Williams, der noch an Oberschenkelproblemen laboriert. «Nico ist körperlich besser drauf als ich. Wir haben es aber nicht eilig und müssen ruhig vorgehen.»

FIFA WM 2026