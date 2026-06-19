 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

News zur WM 2026 Yamal noch nicht fit für 90 Minuten – Algerien legt Protest ein

19.06.2026, 17:10

Teilen
Fussballspieler mit grüner Weste auf einem Spielfeld, umgeben von anderen Personen.
Legende: Setzt sich keinen Druck auf Lamine Yamal. imago images/Aflosport

Spanien: Yamal weiter nicht voll belastbar

Spaniens Offensivstar Lamine Yamal sieht sich auch für das zweite Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien am Sonntag noch nicht bereit für einen Einsatz über 90 Minuten. «Es ist noch zu früh, und es ist nicht nötig. Ich befinde mich gerade in der Eingewöhnungsphase, und es ist nicht der richtige Zeitpunkt für ein komplettes Spiel», sagte der 18-Jährige dem Sender TVE. Beim 0:0 gegen Kap Verde zum Auftakt war Yamal erst in der 71. Minute eingewechselt worden. Etwas besser steht es gemäss Yamal um Nico Williams, der noch an Oberschenkelproblemen laboriert. «Nico ist körperlich besser drauf als ich. Wir haben es aber nicht eilig und müssen ruhig vorgehen.»

FIFA WM 2026

Algerien: Protest nach Argentinien-Spiel

Der algerische Verband hat nach der 0:3-Niederlage gegen Argentinien Protest gegen die Spielleitung von Schiedsrichter Szymon Marciniak (POL) eingelegt. Ein entsprechendes Schreiben wurde an die Fifa geschickt. Nach Darstellung des algerischen Verbandes blieb ein hartes Einsteigen des Dreifach-Torschützen Lionel Messi beim Stand von 1:0 ungeahndet. Zudem kritisieren die Nordafrikaner, dass ein Ellbogeneinsatz von Alexis Mac Allister sowie eine weitere Aktion nicht sanktioniert wurden. Eine Reaktion der Fifa lag zunächst nicht vor.

SRF zwei, Sportlive, 17.06.2026. 02:50 Uhr ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)