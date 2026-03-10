Carney Chukwuemeka und Paul Wanner dürfen ab sofort für Österreich spielen. Das freut Ralf Rangnick.

Legende: Verstärkung für das Austria-Team Carney Chukwuemeka (links) und Paul Wanner. Keystone/Imago

Wie die Schweizer Nati bereitet sich Ende März auch Österreich mit zwei Testspielen (gegen Ghana und Südkorea) auf die WM-Endrunde im Sommer vor. Die Austria-Equipe hat eine starke Quali gespielt und gilt als eines der möglichen Überraschungsteams.

Eine Woche vor der Kader-Bekanntgabe für die Freundschaftspartien erreichte ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick frohe Kunde: Carney Chukwuemeka (Dortmund) und Paul Wanner (PSV Eindhoven) sind ab sofort für Österreich spielberechtigt. Rangnick hatte sich intensiv um das Mittelfeld-Duo bemüht. Chukwuemeka (22) besitzt auch die englische, Wanner (20) die deutsche Staatsbürgerschaft.

Konkurrenzkampf im Mittelfeld

Mit Chukwuemeka und Wanner hat Rangnick noch mehr Optionen im sonst schon vorzüglich besetzten Mittelfeld. An Christoph Baumgartner von RB Leipzig gibt es kein Vorbeikommen. Doch dahinter dürfte der Konkurrenzkampf neu entfacht werden.

Dass sich das Duo Chancen auf ein WM-Ticket ausrechnet, dürfte klar sein. Ansonsten hätten sich die beiden Youngsters kaum gerade jetzt für den Wechsel entschieden.