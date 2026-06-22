Legende: Freute sich sichtlich Der neue WM-Top-Torjäger Lionel Messi. Reuters/Issei Kato

Alles Messi oder was? Ziemlich genau so. Nach Argentiniens 2:0-Erfolg gegen Österreich, dem 2. Sieg im 2. Spiel bei der WM 2026, ist Lionel Messi wieder in aller Munde. Kein Wunder: Der argentinische Superstar führte sein Team mit einem Doppelpack erneut zum Triumph. Seine beiden Tore waren zudem nicht irgendwelche – Messi ist nun mit 18 Goals alleiniger WM-Rekordtorschütze. Entsprechend wird Argentiniens Nummer 10 rund um den Globus gefeiert.

Argentinien

Clarin: «Eine neue Symphonie von Lionel Messi mit einem Orchester, das ihn fehlerfrei begleitet. Messi wird immer mehr zur Legende. (...) Unglaublich! Ein weiteres Kapitel in den Geschichtsbüchern für Messi, der mit fast 39 Jahren spielt und läuft wie ein Kind.»

La Nacion: «König der Welt! Niemand kann den König stoppen. Der argentinische Captain bricht alle Rekorde. (...) Sein Kampfgeist ist ungebrochen, sein Talent kennt kein Verfallsdatum, weshalb Messi immer wieder Argumente findet, um jegliche Kategorisierung zu widerlegen.»

Schweiz

Blick: «Messi krönt sich zum alleinigen WM-Tor-König. 40 Jahre nach dem Tor von Diego Maradona mit der ‹Hand Gottes› sorgt Lionel Messi für einen weiteren denkwürdigen WM-Moment.»

England

The Times: «Lionel Messi zerreisst die Rekordbücher.»

Guardian: «Der unaufhaltsame Messi bricht den WM-Torrekord. Es musste Lionel Messi sein, es musste an diesem Tag sein und vielleicht musste es sogar in Dallas sein. (...) Ein erster Goldener Schuh wäre kein schlechtes Geschenk für eine Ikone, die am Mittwoch 39 Jahre alt wird.»

Frankreich

L'Equipe: «Ein historischer Messi sichert Argentinien das Weiterkommen. Kurz vor seinem 39. Geburtstag hat Lionel Messi keine Zeit zu verlieren, und der argentinische Captain klärte die Frage des WM-Torrekords im Handumdrehen.»

Le Figaro: «Messi verschiebt die Grenzen. Wie weit wird er noch kommen? Nach seinem fulminanten Hattrick gegen Algerien untermauerte Lionel Messi mit einem Doppelpack gegen Österreich seinen Legendenstatus im Fussball.»

Italien

Gazzetta dello Sport: «Messi hört nicht auf: Er kommt auf 18 Treffer und setzt sich von Klose ab. Messi ist das unangefochtene Licht dieses soliden, kompakten, wenn auch nicht allzu spektakulären Argentiniens – abgesehen vom Captain selbst. Am Mittwoch wird die ‹10› ihren 39. Geburtstag feiern, aber er läuft wie ein Junger. Am Ende gehen sogar die Österreicher zu ihm, um ihn zu umarmen.»

La Repubblica: «Unglaublicher, unaufhaltsamer Messi. Er schreibt Geschichte, wieder einmal.»

Spanien

As: «Messi, Legende unter Legenden, ein Mythos unter Mythen.»

Marca: «Wieder er. Wieder die ‹10›. Wieder Lionel Messi. Was dieser Junge leistet, ist erstaunlich.»

Österreich

Der Standard: «Am Ende hatte Argentinien einen Lionel Messi zu viel. Die ÖFB-Elf kämpfte wacker, doch auch an einem ineffizienten Tag war der argentinische Superstar nicht aufzuhalten.»

FIFA WM 2026