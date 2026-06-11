Legende: Hier steigt die Eröffnungsparty Das Mexico-City-Stadion. imago images/aal.photo

21:00 Uhr: Mexiko – Südafrika

Spielort: Mexico-City-Stadion, Mexiko, Kapazität: 90'000

Mexico-City-Stadion, Mexiko, Kapazität: 90'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 19:35 Uhr

19:35 Uhr Zu Gast im SRF-Studio: Ratinho

Mexiko hat an der Heim-WM etwas gutzumachen. In Katar 2022 scheiterten die Nordamerikaner überraschend schon in der Vorrunde. Mit dem Gewinn des Gold Cups 2025 haben sich die Mexikaner mit dem nötigen Selbstvertrauen ausgestattet. Nun gilt es, in der Neuauflage des Eröffnungsspiels von der WM 2010 gleich mit einem Sieg loszulegen. Das will Südafrika, das sich erstmals seit der Heim-WM 2010 wieder für eine Endrunde qualifiziert hat, natürlich verhindern. In besonderer Erinnerung blieb die Partie vor 16 Jahren auch dank des Traumtores von Siphiwe Tshabalala zum 1:1-Endstand.

Da in Mexiko-City erst noch eine der drei Eröffnungsfeiern auf dem Programm steht, startet die Übertragung bei SRF bereits ab 19:35 Uhr.

23:25 Uhr: Nati-Magazin

Aktuelles zur Schweizer Nationalmannschaft, die am 13. Juni um 21 Uhr gegen Katar in die WM startet, erfahren Sie hier.

04:00 Uhr: Südkorea – Tschechien

Spielort: Guadalajara-Stadion, Mexiko, Kapazität: 48'000

Guadalajara-Stadion, Mexiko, Kapazität: 48'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 03:50 Uhr

Südkorea ist seit 1986 Stammgast an Weltmeisterschaften und hofft, heuer zum zweiten Mal in Folge in die K.o.-Phase vorzustossen. Angeführt wird Südkorea von Rekordspieler und Altstar Heung-min Son, der inzwischen in Los Angeles in der MLS spielt. Auch Tschechien kann mit Patrik Schick auf einen Topstar im Sturm zählen.

06:05 Uhr: FIFA WM 2026 kompakt

In diesem Magazin erhalten Sie die wichtigsten Informationen zum abgelaufenen WM-Tag mit Zusammenfassungen sämtlicher Partien des Spieltages.

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