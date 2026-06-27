Am späten Samstagabend und in der Nacht auf Sonntag werden die letzten Sechzehntelfinal-Tickets vergeben.

Die letzten Gruppenspiele: Das läuft am Samstag an der WM

Legende: Bangen um das Weiterkommen Martin Baturina und seine Kroaten. Keystone/EPA/Eduardo Lima

22:00 Uhr: Nati-Magazin

In dieser Sendung erfahren Sie Aktuelles zur Schweizer Nationalmannschaft.

23:00 Uhr: Kroatien - Ghana, Gruppe L

Spielort: Philadelphia-Stadion, USA, Kapazität: 69'000

Philadelphia-Stadion, USA, Kapazität: 69'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 22:20 Uhr

22:20 Uhr Zu Gast im SRF Studio: Mladen Petric

Die Affiche Kroatien gegen Ghana sucht man in der Länderspielhistorie bisher vergebens. Bei der Premiere dieses Duells sollten die Kroaten eine Niederlage tunlichst vermeiden. Ansonsten droht dem WM-Dritten von 2022 und mit 3 Punkten aktuell Drittplatzierten der Gruppe L bereits nach der Vorrunde das Aus. Ghana hingegen überzeugte bislang mit einer kompakten Defensive. Der vierfache Afrikameister steht dank 4 Zählern bereits unter den letzten 32 Teams.

23:00 Uhr: Panama – England, Gruppe L

Spielort: New-York-New-Jersey-Stadion, USA, Kapazität: 82'500

New-York-New-Jersey-Stadion, USA, Kapazität: 82'500 Übertragungsstart SRF info & SRF Sport App: 22:50 Uhr

Als klarer Favorit steigt England gegen Panama ins abschliessende Gruppenspiel. An der WM 2018 in Russland trafen die beiden Nationen ebenfalls in der Vorrunde aufeinander. Die «Three Lions» setzten sich mit 6:1 klar durch, Harry Kane steuerte damals drei Treffer bei. An der laufenden Endrunde steht der englische Captain aktuell bei zwei Toren. Trotz dem enttäuschenden 0:0 gegen Ghana hat auch England bereits die K.o.-Phase gebucht.

01:30 Uhr: Kolumbien – Portugal, Gruppe K

Spielort: Miami-Stadion, USA, Kapazität: 65'000

Miami-Stadion, USA, Kapazität: 65'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 01:20 Uhr

Zwischen Kolumbien und Portugal kommt es in Miami zum Direktduell um den Gruppensieg. Nach dem blassen Auftakt gegen die DR Kongo haben die Lusitaner gegen Aussenseiter Usbekistan das Toreschiessen entdeckt. Gegen Kolumbien wird Portugals Defensive aber einiges mehr gefordert sein als gegen die Usbeken. Wie die Südamerikaner (6 Punkte) stehen auch die Portugiesen (4 Punkte) bereits vorzeitig im Sechzehntelfinal.

01:30 Uhr: DR Kongo – Usbekistan, Gruppe K

Spielort: Atlanta-Stadion, USA, Kapazität: 75'000

Atlanta-Stadion, USA, Kapazität: 75'000 Übertragungsstart SRF Sport App: 01:20 Uhr

Nach zwei guten Auftritten gegen Portugal (1:1) und Kolumbien (0:1) schielt die DR Kongo im abschliessenden Gruppenspiel gegen Usbekistan auf die K.o.-Phase. Mit dem ersten WM-Sieg und dann 4 Punkten auf dem Konto würde es mit dem Einzug in die Sechzehntelfinals klappen.

03:50 Uhr: Algerien – Österreich, Gruppe J

Spielort: Kansas-City-Stadion, USA, Kapazität: 73'000

Kansas-City-Stadion, USA, Kapazität: 73'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 03:50 Uhr

Das Direktduell zwischen Algerien und Österreich um Platz 2 interessiert auch aus Schweizer Sicht: Die Nati trifft im Sechzehntelfinal auf den Drittplatzierten der Gruppe J oder G. Im Falle von J wäre das also Algerien.

03:50 Uhr: Jordanien – Argentinien, Gruppe J

Spielort: Dallas-Stadion, USA, Kapazität: 94'000

Dallas-Stadion, USA, Kapazität: 94'000 Übertragungsstart SRF Sport App: 03:50 Uhr

In Dallas kann Argentinien es etwas ruhiger angehen lassen, die «Albiceleste» steht auch dank einem herausragenden Lionel Messi (5 Tore) bereits als Gruppensieger fest. Jordanien kann auf der anderen Seite die K.o.-Phase nach zwei Niederlagen nicht mehr erreichen, wird sich gegen das Starensemble aber würdevoll verabschieden wollen. Lionel Scaloni wird dem einen oder anderen Spieler eine Pause gönnen – unter anderem Messi, der zunächst auf der Bank sitzen wird.

06:05 Uhr: FIFA WM 2026 kompakt

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